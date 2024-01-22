陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅　高中特招赴美20年後現狀曝

▲劉亦婷在高中時以全額獎學金的特招生身份前往美國哈佛大學就讀。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女孩劉亦婷從小在學習上便有領先同年齡層的「天才」表現，在高中時期便考上美國哈佛大學，加上父母親採取「打雞血式」的「雞娃教育」爆紅。她的父母親甚至還將教育模式出書，成為20年前大陸民間人手一本的「育兒寶典」。不過， 隨著劉亦婷在美國的發展未曾擠入金字塔頂端，讓她的生活狀況屢屢被大陸網友扒出，認為是「失敗」案例。

▲「哈佛女孩劉亦婷」曾被家長們奉為「育兒寶典」。（圖／翻攝微博）

大陸家長們的微信群組近日瘋傳一篇名為「當哈佛女孩成為美國普通中產，這場持續25年的雞娃騙局碎了」，將公眾視野再度拉回這名當年的天才神童－「哈佛女孩」劉亦婷。文章稱，此人已年近40，她的前半段人生可謂成了中國天才故事的模板，可她後來的故事...。

這篇文章原意是要諷刺「雞娃式教育」給孩子們帶來的壓力不大適當，文章卻充滿諷刺和批評，讓輿論陷入爭端。

據了解，劉亦婷在美國哈佛大學畢業後，曾在一間美國頂尖的商業公司任職，包括華為在內，服務客戶遍及全球。此後，她也在Vision Capital、睿實資本、秦嶺資本等企業服務，只因為她嫁給一名美國律師，網路上便開始傳播她成為了一名美國普通中產階級，藉此批評「雞娃教育」的失敗。

▲劉亦婷從小便在父母親安排下，學習各領域的知識。（圖／翻攝微博，下同）

這充滿爭議的「雞娃式教育」得從劉亦婷的童年生活看起。劉亦婷的父母從小便替她制定嚴格的學習計劃和目標，讓她可以吸收各式各樣的知識和技能，包括英語、數學、物理、化學、生物、歷史、地理、音樂、美術、體育等。

在劉亦婷父母的觀念裡，只有從小做起，女兒才能在充滿激烈競爭的社會中脫穎而出，實現夢想和價值。劉亦婷也沒有辜負父母親的期待，不僅在課業上展現出驚人的天賦和努力，校內成績優異之餘，還參加各式競賽和活動，贏得無數的獎項和榮譽。

因此，劉亦婷在高中時期便成功申請進入哈佛大學，當時，哈佛學以全額獎學金的方式將其特招錄取，轟動大陸社會。她的母親還順勢出了一本《哈佛女孩劉亦婷》，在當時的社會刮起一股旋風，成為每個家長幾乎人手一本的「育兒聖經」。