洪孟楷不滿林右昌質疑謝國樑「嗑藥」　陳建仁緩頰：可能氣話啦

▲國民黨立委洪孟楷針對行政院院長施政方針及施政報告質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對基隆東岸廣場產權爭議事件，引發前後任基隆市長互槓，現任市長謝國樑昨晚直播痛罵綠營議員「無恥、丟臉」，前市長、內政部長林右昌今（20）日抨擊，謝國樑在直播歇斯底里謾罵，有民眾看到都認為謝市長「是不是瘋了？喝醉酒了？還是嗑藥拉K？」國民黨立委洪孟楷質詢時砲轟政府放任行政官員人身攻擊，陳建仁則緩頰，「可能是氣話啦！」

洪孟楷今日在立法院質詢表示，行政院長要負責內閣官員言行，但有部長隔空對嗆，講地方首長「瘋了醉了還是嗑藥」，是否認同此講法？陳建仁回應，當然希望中央跟地方更和諧，「可能是氣話啦！」但對方也要和諧。

洪孟楷續批，為何放任部會首長，對地方首長人身攻擊、汙辱？陳建仁則說，這件事情所有來龍去脈大家都很清楚，「我覺得（林右昌）這句話應該要⋯是在講氣話嘛！」洪孟楷認為，基隆市政府跟民間企業的官司，司法有司法程序，不應該加諸自己的判斷，陳建仁則說，同意。

另外，洪孟楷詢問留任到甚麼時候？陳建仁說，五月二十日想回到中研院任職，總統賴清德也沒有來談過續留的事，新內閣也都沒有，洪孟楷又問，是因為賴清德心有定見嗎？還是意見不重要，陳建仁則說，無法回答，因為沒有去討論。

