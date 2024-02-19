台南火山碧雲寺觀音佛祖回駕大批信眾參香　關嶺消防分隊實施防災宣導

▲台南市消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，趁此至香火鼎盛之火山碧雲寺進行宣導，祈福庇佑地方無災，四海平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南火山碧雲寺觀音佛祖回駕，吸引大批信眾參香，台南市消防局第一消防大隊 關嶺消防分隊，特前往實施防災宣導。

台南春節期間民俗活動「東山迎佛祖」保留傳統古風，相傳公元1832年（清代道光12年）白河關子嶺碧雲寺遭焚，廟中供奉觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，之後演變為農曆12月23日「送駕」回白河碧雲寺過年，正月初九、初十「迎駕」回東山碧軒寺。大批信徒齊聚準備「鑽轎腳」，祈求佛祖庇祐萬事平安，觀音佛祖「正二媽」神轎將隨著手持「暗八香」、挑「馬草擔」的信眾高舉火把，點亮漆黑山林，由關子嶺循古香路步行下山，隊伍綿延數百公尺，預定19日下午前返回東山碧軒寺。

消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，趁此至香火鼎盛之火山碧雲寺進行宣導，祈福庇佑地方無災，四海平安，並於廟前廣場實施擴大防火防災宣導，針對「居家住警器安裝推廣」、「禁止田野引火燃燒」、「合法爆竹煙火規範」、「逾期瓦斯鋼瓶」、「一氧化碳防範」、「用火用電安全」、「爐火烹調，人離火熄」、「義消招募」、「心肺復甦術宣導」等項目，並利用手舉牌等10多項主題讓信徒了解，並採用問答互動方式傳遞消防知識，答對者即可獲得宣導禮品，以增加民眾防災知識。

消防局第一大隊表示，往年過年至元宵皆為春節期間，家庭團圓活動眾多，需留意家裡用火用電安全，參與寺廟活動注意爆竹煙火施放安全，另天氣寒冷，民眾家中容易緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐等器具，應特別注意環境通風狀況，防範一氧化碳中毒等安全，盼平安幸福「龍」來。