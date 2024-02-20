都要韓國瑜再協商！　白出招21日加開院會、綠提案23日食安專報

▲韓國瑜首次主持立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新國會20日開議，食安議題成藍綠白三黨交鋒重點。稍早，民進黨團總召柯建銘表示，白營提案加開院會逕付二讀，但照議事前例，只能交付朝野協商，一個月後議決，所以他們要求23日舉行食安專報，已發文請立法院長韓國瑜召開黨團協商，無獨有偶，民眾黨團也發文請韓國瑜針對21日加開院會一事儘速召集協商。

國民黨團本提案邀請陳建仁今日至立法院進行食安專案報告，但韓國瑜19日召集朝野協商時，民眾黨團總召黃國昌拒簽結論，最終協商破局。國民黨團20日再戰，一早先向院會提案，要求陳建仁施政報告前應先進行食安專報，而民眾黨團提21日加開院會，逕付二讀，國民黨團基於在野黨立場一起支持，因此選擇撤案。

稍早立法院院會討論民眾黨團提案，因照議事規則，逕付二讀之議案須交付黨團協商，最終立法院長韓國瑜宣布，交付黨團協商，由民眾黨團召集。 而依立法院規定，一旦交付協商，該議案就進入30天的冷凍期。

國民黨團為此選擇在陳建仁上台施政報告前於議場抗議，韓國瑜則裁示「休息10分鐘」後離開位置，現場一片混亂，民進黨立委黃捷為搶下藍營自備的麥克風，還一度與國民黨立委徐巧芯發生肢體衝突。

對於國會朝野攻防狀況，柯建銘表示，黃國昌在下不了台的情況下提出增列討論事項，21日加開院會，逕付二讀，揚言看誰反對，自欺欺人；​結果各黨無異議同意，但照議事前例，只能交付朝野協商，1個月後議決。

柯建銘表示，民進黨團也提案，請韓國瑜召開朝野協商，就食安專報於23日星期五舉行。他說，「議事規則就是如此，請黃國昌委員適可而止，停止作秀，不要再演！想清楚到底要不要食安專報？老柯拜託！」

民眾黨團副總召黃珊珊則說，關於加開院會的提案已獲國民黨團支持，實在很難理解民進黨為何選擇拉下協商，阻礙專案報告，「民眾黨立院黨團已發文韓國瑜院長，敦請院長儘速召集協商，快速回應民意。」