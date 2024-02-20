宜蘭縣議員補選泛綠陷分裂隱憂　李姿婷籲「前輩」認協調機制

▲宜蘭縣議員補選即將登場。（資料照／記者游芳男攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨宜蘭縣議員第四選區（員山鄉）補選競爭者眾，有意參選的前鄉民代表藍萬義、正國會秘書長李建興之女李姿婷協調不成，日前進行第一次內參民調，但因為表態率高達5成，決議辦第二次民調並加以平均。對此，李姿婷今（20）發布新聞稿表示，尊重提名小組的疑慮，然而對手多次表態「參選到底」，盼藍能認同協調機制。

民進黨立委陳俊宇就任後，宜蘭縣員山鄉議員缺額超過2分之1，依法須進行補選。據悉，縣黨部日前組成7人提名小組，處理協調作業，原本5位有意參選者經協調後，仍有藍萬義、李姿婷兩人爭取提名，因此進行第一次內參民調，儘管李在內參民調領先藍3.3%，但未表態率超過5成，因此提名小組決議再辦第二次內參民調加以平均。

對於藍萬義近日受訪時強調，不管民調如何，他一定參選到底，李姿婷今天回應，她了解提名小組的疑慮，然而未表態率高，正顯示員山鄉民已在未受動員的情況下表達出真正的民意，不論再次民調結果如何，她均尊重並接受。

李姿婷說明，她雖然尊重並配合黨部提名機制，但認為進行民調的前提，應建立在雙方均認同以民調作為協調、徵召的依據才有意義，如果任一方一再表達不論民調結果如何，都將堅持參選到底，那麼再做一次或多次民調的意義何在？希望縣黨部能協調藍萬義前輩認同並遵循黨內徵召提名的機制。

李姿婷表示，若要進行第二次民調，她建議應比照第一次民調的方式，不宜告知雙方執行時間，避免過度動員造成支持者間的摩擦，以求結果更符合常態民意。她補充，自己將秉持運動家精神，堅定走完徵召提名程序，更希望黨部能協調藍萬義前輩認同協調機制，以讓民進黨在這次員山議員補選中團結勝選。