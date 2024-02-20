綠委：國昌老師神操作　「食安專報，啪，沒了」

▲林俊憲批評，「經過國昌老師的一番神操作，原本今天就可以食安專報，啪沒了」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院今（20）日開議，針對邀請行政院長陳建仁進行食安專案報告一事，朝野黨團對於「報告日期」各有堅持，雙方形成僵局。對此，民進黨立委林俊憲則批評，經過黃國昌的一番神操作，一切又繞回原點了，原本今天就可以食安專報，「啪，沒了」。

林俊憲今天在個人臉書發文表示，20日開議並請行政院長施政報告，這是2月5號黨團協商的結論。若要變更議程，無論是明天加開院會，還是23日改成食安專報，那都要透過協商來推翻上次的決議，所以原本昨天的協商三黨就應該做出決議，但是國昌老師拒絕簽字，自己又提了一案要求今天院會逕付二讀。

林俊憲指出，可是依照議事程序，逕付二讀的提案還是得協商，是不是很繞口？「沒錯，經過國昌老師的一番神操作，一切又繞回原點了，原本今天就可以食安專報，啪，沒了。」

林俊憲進一步表示，另外那個吵著要開違憲臨時會的黨，當然也不能指望，最後還是要民進黨來收拾殘局，發函要韓院長盡快召集協商，按照程序來，趕快結束這場鬧劇。

他強調，要食安專報，我們也等不及了，國民黨設定這個題目更是非常好，陳院長說了，我們就來好好檢視民進黨8年的食安狀況跟前8年比進步了多少，稱「自己臉要湊上來給人打，有什麼辦法？」