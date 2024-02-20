找陳建仁食安專報立院吵一團　黃珊珊：很難理解綠營為何拉下協商

▲民眾黨團副總召黃珊珊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

新國會20日開議，藍綠白為行政院長陳建仁進行食安專報一事爭執不斷，儘管國民黨團已支持民眾黨團21日加開院會的提案，但遭民進黨團拉下協商。民眾黨團副總召黃珊珊表示，實在很難理解民進黨團為何選擇阻礙專案報告，並指出民眾黨團已發文立法院長韓國瑜儘速為此召集協商，快速回應民意。

黃珊珊說，關於上午在院會提案，已獲國民黨團支持，陳建仁也在受訪時表示，「行政院的食安立場一向是以政府開放的態度來對國人負責，在立法院議程的安排上，他完全尊重立法院的職權行使，安排他什麼時候報告，他一定很樂意跟國人報告政府在食安部分所做的努力」，實在很難理解民主進步黨為何選擇拉協商，阻礙專案報告。

黃珊珊指出，民眾黨團已發文韓國瑜，敦請院長儘速召集協商，快速回應民意。

民進黨總召柯建銘則表示，民眾黨團總召黃國昌在下不了台的情況下提出，增列討論事項，21日加開院會，逕付二讀，揚言看誰反對，自欺欺人。雖各黨無異議同意，但照議事前例，只能交付朝野協商，一個月後議決。議事規則就是如此，而民進黨團也已提案請韓國瑜召開朝野協商，就食安專報於23日星期五舉行，本案並於院會宣告。

​