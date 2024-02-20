政策推動不力？唐鳳去留引關注　陳建仁：各部會應和數位部一起努力

記者陳家祥／台北報導

數位發展部長唐鳳去留議題引發政壇關注，傳出民進黨內對其不滿、質疑打詐不利，數位政策的推廣也不夠積極等。對此，行政院長陳建仁20日說，各部會在數位發展上都有相關，所以怎麼樣做跨部會協調相當重要；他也提到，打詐工作確實數位部蠻重要，但內政部、通傳會等也扮演相當重要角色，「所以我在這裡也希望數位部繼續精進相關施政，讓國人有感」。

▲行政院長陳建仁赴立法院施政報告前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁說，數位部成立1年半以來，實際上在資通安全以及數位產業的發展上都有相當不錯的進展。陳提到，各個部會實際上在數位發展上都有相關，所以怎麼樣做跨部會協調相當重要。

「我們也知道，數位科技不斷發達，這樣情況下對於我國數位部的要求也是越來越多。」陳建仁提到，怎麼樣透過跨部會的了解，使得各部會都能和數位部一起努力，一起把工作做好，是我們深切期盼的。

陳建仁指出，跟友好國家一起進行資通安全的演練，以及資通人才的培訓部分，會持續加強，使得跟理念相同國家之間，在數位科技上以及數位資通安全上能有更好的協調。

對於打詐工作部分，陳建仁說，也會按照個資法、資通安全法的方式，繼續加強，使得打詐工作能落實，「打詐工作確實數位部也扮演蠻重要角色，我們的內政部、通傳會等等也扮演相當重要角色，所以我在這裡也希望數位部繼續精進相關施政，讓國人有感」。