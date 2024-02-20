快艇事件台海緊繃　陳建仁：兩岸應理性合作金廈海域安全

記者陳家祥／台北報導

大陸快艇日前闖入金門禁止、限制水域拒檢，蛇行翻覆釀2死，大陸海警局則宣布將在金廈海域展開常態化執法巡查，昨天甚至傳出登船檢查的事件。面對兩岸局勢升溫，行政院長陳建仁20日赴立院備詢前受訪表示，我國對於金廈之間的海域本來就有所謂的限制還有海域規範，雙方也都按照這樣的區域執法，未來會持續進行海域保護，維護海域的安全還有漁民權益。

▲行政院長陳建仁赴立法院施政報告前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁說，根據《兩岸人民關係條例》，我國對於金廈之間的海域本來就有所謂的限制還有海域規範，「我們都是在我們的限制或是禁止的海域中來進行相關的安全防護，使得漁民能得到很好的保護，這是大家都已經有共識的」。

陳建仁指出，早在1992年，國防部就已經劃定這些限制和禁止海域，雙方也都是按照這樣的區域來進行相關執法作為，也會持續進行海域的保護，維護海域的安全還有漁民的權益，會繼續這樣做。

陳建仁也呼籲，雙方對於所謂的非法漁船、三無船舶，進入到這些海域時候，雙方的海警應該加以禁止，「所以我方也採取了相關措施，發生意外時候也盡了最大努力搶救，陸委會也請海基會對相關的家屬有所聯繫和協調」。

陳建仁表示，希望這件事情能得到很妥善的解決，現在還在檢調的調查中，希望兩岸之間應該有理性對等而且互相合作的方式，維護金廈海域的安全，也讓兩岸人民能夠更健康有序交流。