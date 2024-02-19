行政院施政報告曝　5年內組織學生成立「自主緊急應變隊」

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院明（20）將邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告。行政院上周送至立法院的書面報告指出，2024年至2029年將規劃推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」，訓練包括學校在內的組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊，8000人。

行政院書面報告表示，為精進中央及地方政府各級動員職能，行政院持續召集各部會及地方政府研修次年度動員準備方案、分類及執行計畫，截至去年12月底止，共召開13次跨部會協調會，5000餘人次合署作業，協同檢視現行動員法規、盤點重要戰略物資與水、電維生系統、清查全國防空疏散避難處所及戰時災民收容救濟站等，維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要，以強化全社會防禦韌性。

書面報告說明，為驗證全民總力支援軍事作戰效能，2023年7月「同心33號及自強39號演習」配合「漢光39號演習」辦理，採全國分區實施，人力動員依「在地動員、在地運用」原則，驗證33個單位、1萬2000餘員後備軍人，較2022年增加15個單位、6000餘人，並有25員女性退役官兵採志願教召返營參加。

書面報告補充，物力動員驗證70個國軍單位，徵購、徵用13萬餘件及動員民間工廠6間與醫院2間，較2022年增加18個單位、3萬餘件及1間民間醫院，以強化常、後部隊協訓及戰時物資動員成效。

此外，書面報告表示，為提升全民防災能量，加強民間防救災韌性，規劃推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫（2024年至2029年）」，訓練全國各地社區、企業組織、醫療機構、地區型民間組織、民防分團（村里）、學校等組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。

另針對國機及國艦國造，書面報告表示，規劃生產新式高教機66架，截至2023年底止，累計交機27架，全案均依計畫節點執行交機，執行進度正常；在無人機研發方面，軍用商規無人原型機由經濟部提供遴選8家系統開發商，採購5型36架，已於2023年10月底完成驗測合格5型35架，並於2023年12月21日完成招標公告，將依期程於2024年至2028年分年獲得。

書面報告說明，將持續推動潛艦等5型艦籌建，其中新型救難艦已於2023年3月27日下水，新型兩棲船塢運輸艦於6月19日成軍，潛艦於9月28日舉行下水典禮，新一代輕型巡防艦防空型原型艦於11月17日開工，高效能艦艇儎臺第3至6艘已於12月底完成建造，反潛型原型艦預訂於2024年第1季開工。