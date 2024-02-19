裴洛西：若中國攻台　美國絕不會讓台灣被孤立

記者葉睿涵／編譯

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）18日在出席2024年慕尼黑安全會議期間，接受了德國之聲《衝突地帶》（Conflict Zone）的專訪，而她也在節目中強調，如果中國出兵攻打台灣，美國「絕不會讓台灣被孤立」。

據德國之聲報導，在18日的節目中，主持人塞巴斯蒂安（Tim Sebastian）詢問了裴洛西對中國是否會侵略台灣的看法。不過，裴洛西並未正面回應相關問題，僅表示「如果中國有這個能力的話。這也是他們正試圖達成的能力，但我認為這對他們而言是一種很方便的威脅。我對他們做的任何事都不感覺驚訝，尤其是習近平。」

▲裴洛西表示，美國不會在中國武攻台灣時讓台灣被孤立。（圖／CFP）

裴洛西透露，國會參眾兩院無論是民主黨或共和黨都「強力支持台灣」，「我們受《臺灣關係法》規範，必須武裝台灣、協助台灣抵禦入侵。更何況台灣有著興盛的民主體制，他們的經濟表現也足以成為全球表率。台灣擁有領先的晶片製造商和傑出的創新企業，我們絕不會讓他們遭受忽視。」

塞巴斯蒂安接著追問，如果台灣被中國侵略，美國是否會為台灣而戰？ 而裴洛西則表示，「這不是我能回答的問題。雖然美國總統拜登曾多次承諾美國會保衛台灣，但美國是一個遵守『一中政策』的國家，我們不支持台灣獨立，台灣也不會宣布獨立。或許有些（台灣）人支持獨立，但那不是美國所支持的政策。」

當塞巴斯蒂安再次提問「美國是否會協助台灣抵抗中國入侵」時，裴洛西依舊不願正面給出答案，聲稱「我們不該糾結於會不會開戰，而是應該找出解決方法。」她進一步表示，中國和美國同屬大國，雙方必須打交道，在氣候危機的議題方面找到合作的可能，但同時也不能忽視中國的負面行為，更不能讓中國孤立台灣。