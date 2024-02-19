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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德見日本參議員談台積電熊本廠　「台日產業合作重大意義」

▲▼副總統賴清德19日接見日本參議員北村經夫與堀井巖。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德19日接見日本參議員北村經夫與堀井巖。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德19日接見日本參議員北村經夫與堀井巖時表示，台積電熊本廠即將於2月24日開幕，非常感謝日本政府及國會的大力支持，讓廠房能在1年8個月內快速興建完工。台積電日前也宣布將於熊本興建第二座晶圓廠，相信對台日未來的產業合作，以及共同面對智慧新時代，有重大意義。

賴清德表示，台灣在1月13日完成一場歷史性選舉，人民用神聖的選票選擇了國家方向，要繼續在民主道路上走入世界，壯大台灣。他感謝日本政府及國會在第一時間表達祝賀之意，特別是北村及掘井參議員還親自來台道賀。

賴清德說，希望未來台日能在過去建立的基礎上，持續加強關係，進行各項合作。另外，他也要對安倍前首相的母親─安倍洋子女士日前不幸離世，表達哀悼之意，希望其家人能節哀順變。

賴清德指出，台積電熊本廠即將於本（2）月24日開幕，非常感謝日本政府及國會的大力支持，讓廠房能在1年8個月內快速興建完工。台積電日前也宣布將於熊本興建第二座晶圓廠，相信對台日未來的產業合作，以及共同面對智慧新時代，有重大意義。

賴清德提到，除了台積電，台灣的晶圓廠包括聯電、力積電及日月光等也到日本投資，相信在日本政府及國會的支持下，對未來台日合作一定有莫大幫助。

賴清德表示，北村及堀井參議員長期關注台海的和平穩定，在國防、國安及外交領域上均有豐富的研究、經驗與貢獻。他期盼未來台日在維護區域和平穩定上，也能得到兩位參議員的支持。

▼副總統賴清德19日接見日本參議員北村經夫與堀井巖。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德19日接見日本參議員北村經夫與堀井巖。（圖／總統府提供）

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