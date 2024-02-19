看到男友親別人太傷心　女散心遇恐怖車禍「拋飛吊掛9m高電線上」

▲少女因為男友劈腿，遭遇恐怖車禍。（圖／翻攝自TikTok／_kickitkenny_9）

記者李振慧／綜合報導

美國愛達荷州少女肯妮迪(Kennedy Littledike)目睹男友親吻別人太傷心，和朋友開車去郊外散心時遭遇可怕車禍，整個人不但被拋飛車外，還被彈射到約9公尺高空，倒吊在一條電線上長達1個小時，最後雖然幸運獲救但也失去了一條腿。

當年16歲的肯妮迪，2021年5月22日發生嚴重車禍，當時她因為發現男友外遇而傷心難過，沒想到與2名朋友一起開車看日落時遭逢意外。肯妮迪表示，當時她開車到一半時突然傷心哭了起來，導致車子偏離車道，最後撞到電線杆翻覆。

肯妮迪注意到情況時，整個人已經被拋飛車外，最後落到約9公尺高的一根電線上，而她因為嚴重骨折整個人無法動彈，「我被拋飛的時候手臂被扯斷了，只剩部分皮膚連著、垂在我背上，股骨也被電線扯斷，懸掛在我臉前」。

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肯妮迪認為，她的腿被電線扯斷時，由於大動脈剛好被電線燒焦，意外幫助她止血，整個人受困在電線上時才沒有因為失血過多死亡，送醫後一共接受21次手術才終於救回一命，但最後仍失去了一條腿。

肯妮迪回想到當時自己受困在電線上時，感覺十分無助，「我不知道在那種情況下還能怎麼辦，記得我一直在哭，想著自己死定了，這會是我的結局」，如今她康復後選擇正面面對遭遇，時常在網路上分享她的故事，在TikTok上擁有38多萬名粉絲，後來也交到新男友，找到新的戀情。