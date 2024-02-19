台灣燈會「高鐵燈區」2／24開展　歡迎白天看蘭花晚上看燈花

▲「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將於2月24日元宵節盛大開展，台南市長黃偉哲等人，邀請國內外旅客在燈會期間來台南賞燈、旅遊、吃美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

眾所矚目的「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將於2月24日元宵節盛大開展，台南市政府19日舉行展前宣傳記者會，台南市長黃偉哲偕交通部觀光署副署長周廷彰，邀請國內外旅客在燈會期間來台南賞燈、旅遊、吃美食，來場豐富的視覺饗宴。

黃偉哲表示，全台各縣市皆有辦燈會活動，但台南可說是推出最全方位的展演，首先是蘭花界盛事「台灣國際蘭展」及「世界蘭展」將同步在2月24日開展，遊客白天可先到蘭展賞花，晚上則到台灣燈會安平燈區及高鐵燈區賞燈。白天賞蘭花，晚上賞燈花，是最棒最充實的行程。

黃偉哲指出，2月3日率先啟燈的安平燈區，30組光藝作品讓許多民眾驚艷，目前已吸引超過300萬人次到訪。接下來點燈的高鐵燈區有300組大大小小燈飾，相信一定讓國內外遊客目不暇給。加上現正舉辦中的鹽水月津港燈節也是全台聞名，還有來台南必吃的米其林、必比登推介美食，讓遊客除了有豐富的視覺饗宴，也能大啖美食滿足味蕾。

台南市政府說明，「高鐵燈區」規劃展出將近300件各式光影燈藝作品，有「主展區」、「城里有光展區」及「綠能燈區」等三大展區。高達22公尺之主燈「龍來台灣」坐落在主展區，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，是一座壯碩雄偉的立體內發光大型燈籠，塑造主燈氣勢非凡的王者之風，彰顯台灣燈會在台南的榮耀。

2024台灣燈會「高鐵燈區」定目劇由《默島新樂園》擔綱演出，也是台灣燈會唯一連續演出42場的定目劇，更打造燈會獨有的沈浸式環繞舞台，不論是選擇坐著享受全景視角，或是遊走在舞者身旁，成為節目中重要的一份子，都是獨特的觀賞體驗。今日記者會現場，也特別安排演出《默島新樂園》一個節目段落讓大家先睹為快。

台南市政府指出，高鐵燈區的展演強調在地文化元素結合台灣的鮮明意象，將有70多組國內外傑出表演團體，逾百場的精彩展演。至於每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，更可成為搭配造型的亮眼配件。

此外，為了歡迎自各地前來「台灣燈會」的旅客，搭乘高鐵抵達的民眾，一出高鐵台南站，在2號出口處，就可以立刻欣賞到一座高達3.5公尺光影藝術裝置。白天運用太陽光折射，讓色彩豐富的壓克力板在地面自然呈現繽紛圖案，晚間則改以LED燈投射，營造出更加幻變的光影效果，讓旅客無論白天或晚上來到高鐵台南站，都能立刻感受「台灣燈會」的繽紛活力。

除了各展區花燈之外，高鐵燈區內每天有各種不同的精彩展演節目，例如：大型踩街表演、國際表演團隊演出、藝文展演等，台南市長黃偉哲與到場共襄盛舉的立委林俊憲，以及市議員吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇、Ingay Tali穎艾達利、林冠維、朱正軒、黃肇輝、許至椿、李啟維，歡迎民眾相約至台南參加最盛大的燈會活動。