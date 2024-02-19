英國國家藝廊200年首度來台　奇美博物館超級大展 5／2獨家巨獻

▲奇美博物館5月引進超級國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，這是英國國家藝廊200年首度來台，帶來50位大師真跡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館挑戰不可能的任務，5月引進超級國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，這是英國國家藝廊200年首度來台，帶來50位大師真跡，包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等，總計52幅原作，呈現橫跨400年的西洋繪畫史縮影。

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展覽將於5/2至9/1登場；3/1起推出限量預購活動，包括最超值的「早鳥票」、深度體驗的「週三藝享票」、搶先預覽的「開幕限定票」，喜愛藝文的民眾敬請準時於3/1開搶！

由奇美博物館、英國國家藝廊共同主辦的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，將於5/2在台南奇美博物館盛大展開。這是英國國家藝廊自1824年成立以來，第一次將畫作出借至台灣，足見是一場百年難得一見的展覽。

知名度享譽全球的英國國家藝廊，公認為世界最偉大的美術館之一，館內收藏13世紀至20世紀逾2,300幅藝術名畫，此次特別精選52件大師之作，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等等，每一位都在西洋藝術史上占有舉足輕重的地位，透過大師所代表的不同時代與流派，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》去年曾於上海、首爾、香港等地巡迴，所到之處皆造成轟動，在上海更是吸引逾40萬人參觀，極高的討論度被譽為是前所未有的重量級展覽。奇美博物館希望民眾在台灣本地就能享受國際一流的藝術大展，因此與英國國家藝廊多次接洽討論，在攜手克服重重難關後，終於成功合作，奇美也成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所。

奇美博物館館長許家彰表示：「儘管引進該展難度極高，但本館作為一個認識世界文化歷史的平台，為台灣民眾帶入國際文化資源即是使命，期盼本展能提供民眾豐沛的藝術滋養與寬廣的文化視野。」值得一提的是，台南為本次國際巡迴展的最後一站，結束台南之旅，這些大師作品將隨即返回倫敦，參與英國國家藝廊200週年的盛大慶典。

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展期將自5/2至9/1止，展覽期間採預約日期、時段入場，全票550元、優惠票450元。為了服務喜愛藝文的民眾，館方將於3/1起舉辦「限量預購」活動，推出「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」三大主題票券，民眾可依需求提早規劃搶先購票，數量有限、售完為止。