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快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

▲▼柬埔寨總理洪森的大兒子洪馬內（Hun Manet）。（圖／路透社）

▲柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）怒斥晚安小雞：為謀私利傷害柬埔寨。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

網紅「晚安小雞」、「阿鬧」大鬧柬埔寨遭判處2年徒刑。對此，柬埔寨總理洪馬內今（19）日震怒首度發聲，怒斥台灣網紅為了直播帶貨，飛來柬埔寨拍攝被綁架凌虐的造假影片，「自私自利的行為傷害了柬埔寨」；同時，他也透露有人干預讓他們獲得釋放，理由是他們有年邁的母親重病就醫，需要照顧。

根據《柬華日報》最新報導指出，洪馬內今日出席活動時，首度針對台灣網紅晚安小雞、阿鬧的直播造假事件發表談話。洪馬內表示，這兩名台灣人在柬埔寨拍攝遭綁架的造假影片，並發送給在台灣的妻子，以便將影片發布在抖音（Tik Tok）獲得更多的流量。

▲▼晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

洪馬內強調，這就是他們在柬埔寨拍攝造假影片的動機，因為在他們的抖音帳號有大量的粉絲後，可以透過網路銷售產品。他強力譴責，晚安小雞、阿鬧自私自利的行為，傷害了柬埔寨，更進一步影響人民失去收入，因為外國旅客都對柬埔寨感到卻步。

洪馬內正告，為了防止造假事件繼續上演，柬埔寨將依法嚴懲造假者，晚安小雞和阿鬧將被判刑，刑滿後驅逐出境，並列入境黑名單，終生禁止入境柬埔寨。

洪瑪內更透露，晚安小雞、阿鬧遭判處2年徒刑後，有人干預讓他們獲得釋放，理由是他們有年邁的母親病重在醫院接受治療，需要他們去照顧，「雖然有如此的干預，但當局對此無法寬恕」。

西港（西哈努克）省初級法院法官裁定，「晚安小雞」本名陳能釧（31歲），「阿鬧」本名魯祖顯（34歲）來柬埔寨的目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦和人體器官交易的造假影片。

裁定「晚安小雞」和「阿鬧」因犯煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約1000美元，折合新台幣約3萬元）。

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