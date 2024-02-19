日本車站「萬紫千紅阿嬤團」不是台灣人！答案笑了：審美一樣

▲看到外套，眾人秒懂阿嬤絕對不是日本人。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

在國外遇到一團阿嬤，「1特徵」秒認出不是當地人！有網友在日本鐮倉車站前面，拍下一群坐在路邊休息的老人家，一眼就認出絕對不是日本人，只因超明顯1特徵，「傳說中的紫紅色羽絨外套」。照片一出，眾人也有感笑翻，「我媽好像也有幾件」、「叫聲『阿嬤』，回頭率會不會百分百？」

這位網友在「路上觀察學院」貼出照片，文中笑說，「鎌倉駅前，現場捕捉到傳說中的紫紅色羽絨外套旅遊團。」只見畫面右側有一群婆媽坐著休息，人人身上一件羽絨外套或背心，清一色都是桃紅、紫、大紅等色系，相當引人注目。

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照片一出，引發網友熱論，「我媽也超愛這顏色，怎麼回事」、「今天去菜市場，放眼望去也是一堆相同色系的婆婆媽媽」、「大紅大紫過年圖個吉利啊」、「沒有搭配騎著速客達買菜車，好不習慣～」、「萬紫千紅千歲團！」

不過，原PO也在留言處透露，阿嬤們其實不是台灣人，「講話捲舌兒～」應該是中國人。令網友忍不住笑呼，「原來華人阿嬤的審美觀都一樣！」「這桃紅到紫的色系，特別受50歲以上女仕喜愛的，特別是亞洲女性」、「至少色調統一，而且不是螢光綠跟螢光藍。」

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▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）