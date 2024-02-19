日本2月迎暖冬！青森測得17.5度「創史上2月新高」　恐有雪崩災情

▲日本今年2月迎來暖冬，大阪市住之江區東櫻綻放。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到高氣壓與暖空氣從南側流入的影響，今年2月日本迎來暖冬，15日全國氣溫上升，光是東京都市中心氣溫便已超過攝氏20度（以下皆為攝氏）。不過如今，就連位在北海道的札幌也測得11.2度，創下觀測以來2月的最高氣溫。氣象當局警告，如此罕見的暖冬，可能會帶來雪崩或土石流等災情。

根據日媒NHK、TV朝日，日本全國各地19日氣溫上升、溫暖如春，在今（19）日最高氣溫預測中，福岡市與金澤市為21度、仙台市19度、東京都市中心與青森市18度、大阪17度、北海道札幌市14度。

其中，截至日本時間19日上午10時30分（台灣時間9時30分），青森已測得17.5度、札幌的氣溫已來到11.2度，皆創下氣象觀測史以來2月的最高氣溫，往年北海道2月平均氣溫只在15度上下，至於岩手縣盛岡市也來到了15度，創下過去100年來2月的最高溫。

對此，氣象廳提醒民眾留意雪崩、土石流等現象，尤其是北海道、東北地方、新潟縣等降雪範圍廣泛的地區更須提高警覺。

另外，受到低氣壓的影響，從西日本、東日本，一直到北日本，則開始逐漸出現降雨，大氣處於不穩定的狀態。氣象廳表示，可能會有龍捲風、突然出現激烈降雨。