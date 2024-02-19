快訊／黃國昌拒簽字協商破局　柯建銘隔空籲：不要做戲，太矯情了

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台糖瘦肉精爭議陷入羅生門，國民黨團提案邀請行政院長陳建仁明（20）至立法院進行食安專案報告，但立法院長韓國瑜今（19）召集朝野協商時，民眾黨團總召黃國昌力主周三加開院會並拒簽名，最終協商破局。對此，民進黨團總召柯建銘呼籲，民進黨團答應要進行專案報告，但請民眾黨不要太矯情，盼韓院長趕快去拜託，請黃簽名，就能解決問題。

國民黨團日前提案，主張開議日首日邀請陳揆進行「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」專案報告，周五再進行施政總質詢，而黃國昌今天在朝野協商時主張，周三應加開院會，遭民進黨團以改變慣例為由反對，國民黨團則持開放態度，最終因三方未能達成共識，協商破局。

柯建銘今天中午在黨團會議後受訪說，民進黨團答應要專案報告，否則若不答應他（指在野黨），他會佔領主席台，還是要答應啊；行政院要面對立法院，要備詢就備詢，看什麼題目，這是一定要的，這麼簡單的事情。

柯建銘說，不過，黃國昌反對，黃國昌說明天要先總質詢，然後禮拜三加開院會處理食安（專案報告），「沒有這樣的道理，也沒有這樣的必要」，假若因為這樣協商無法完成，坦白說，韓國瑜受到很大的挑戰，應該好好跟民眾黨好好談一下。

柯建銘批評，民眾黨絲毫不給餘地，所以朝野協商就沒有簽名了，沒有簽名（指協商結論）的話，明天當然就只有總質詢了；至於食安專案報告（時間），另擇期再協商，因為倘若沒有簽名的話，食安報告列上討論事項，要一個月以後才能表決，這個問題可大了。

柯建銘指出，呼籲民眾黨不要在小事上堅持，禮拜三再加開一次院會有一些聲量，但不要再在這上面做戲了，這個太矯情了，這是很簡單的事情，就看韓國瑜下午或什麼時候，趕快去跟他（指黃國昌）拜託，請他簽名，這就能夠解決問題。

此外，媒體關注，民進黨立委林俊憲提議邀請台中市長盧秀燕來立法院備詢，是否與黨團意見不同？柯建銘說，依據《憲法》可以邀請，但她來不來是一回事，這個事情就是尊重委員會召委的安排，也尊重林俊憲的看法，「盧秀燕不可能敢來吧？所以這個事情不會有結果」。