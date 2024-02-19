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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／協商破局！拒簽字遭綠批「太矯情」　黃國昌13：30開記者會

▲▼民眾黨立院黨團召開國會改革2.0記者會，強調落實責任政治加強制衡監督機制。記者會由民眾黨立委：總召黃國昌、副總召黃珊珊、陳昭姿委員、吳春城委員、麥玉珍委員、張啟楷委員共同召開。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨團提案邀請行政院長陳建仁明（20）至立法院進行食安專案報告，但立法院長韓國瑜今（19）召集朝野協商時，民眾黨團總召黃國昌要求21日加開院會並拒簽名，最終協商破局，使民進黨團總召柯建銘批評別太矯情。對此，黃國昌、黃珊珊將於下午1時30分召開記者會，說明拒簽名導致協商破局立場。

國民黨團日前提案，主張20日立院開議首日，邀請陳建仁進行「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」專案報告，23日進行施政總質詢；而立法院19日上午進行朝野協商時，黃國昌主張若為了專案報告，把總質詢延到23日，恐讓外界覺得議事延宕，所以應在21日加開院會總質詢。

不過，民進黨團認為，過去慣例就是週五、週二開院會，且都是會期末因議事處理不完才加開院會，不應破壞慣例。
經過半小時的討論，院長韓國瑜最後做出結論，尊重國民黨提的質詢順序，20日改邀陳建仁提出有關民進黨的8年食安總檢討，23日邀陳建仁率各部會首長進行施政報告後隨即進行政黨質詢。

但民進黨團書記長莊瑞雄表示，若說是民進黨8年造成的食安不太好，傷害到他脆弱心靈，這次很明顯是要討論瘦肉精的真相，不要說民進黨造成；黃國昌則說，這一次協商沒辦法簽，不會反對食安專案報告，但應該加開院會。最終黃國昌拒簽協商結論，韓國瑜上任後首次協商破局。

而柯建銘則於中午受訪時表示，民進黨團答應要專案報告，否則若不答應在野黨，對方會佔領主席台，但黃國昌說20日要先總質詢、21日加開院會處理食安專案報告，「沒有這樣的道理，也沒有這樣的必要」，呼籲民眾黨不要在小事上堅持，也別在這上面做戲了，「這個太矯情了。」

而民眾黨立法院黨團也於稍早公佈採訪通知，宣布下午1時30分由黃國昌、副總召黃珊珊出面說明協商破局立場。

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