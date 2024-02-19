柴油車排煙檢測　台東縣政府今年將巡迴5鄉鎮9場次

▲台東縣政府柴油車排煙檢測，今年將巡迴5鄉鎮9場次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為降低台東縣空氣品質維護區柴油車污染管制所帶來的衝擊，台東縣環保局持續提供空氣品質維護周邊地區檢測服務配套措施，以解決前往市區進行柴油車排氣檢測不便的問題，今年預計將前往鹿野鄉、池上鄉、關山鎮、成功鎮及綠島等5處鄉鎮，進行共計9場次，每場次檢測數量上限為30輛。

台東縣環保局指出，今年度檢測地點包含鹿野鄉、池上鄉、關山鎮、成功鎮及綠島等5處鄉鎮，共計9場次，每場次檢測數量上限以30輛為限，檢測服務時間皆為上午9時30分至11時30分及下午14時00分至15時30分，現場檢測合格後，可立即取得全國環保機關認可的自主管理標章，即可通行各縣市空氣品質維護區，免受各環保局攔車檢驗，相關服務行程可至「台東縣環境保護局」官網(https://reurl.cc/37bVl0)查看。

環保局進一步說明，柴油車為空氣品質維護區主要管制對象之一，於95年9月30日(含)前出廠的柴油車，進入空氣品質維護區應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章、或台東縣環保局核發的空氣品質淨區標章、或有一年內排煙檢驗合格紀錄，如有違反者按車種可處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰。