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台東富岡漁港1男子跳海　被救起意識不清送醫

▲男子在富岡港區內跳海，海巡人員救援後送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲男子在富岡港區內跳海，海巡人員救援後送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊伽藍安檢所執勤人員，18日17時08分查看富岡港區監視系統發現一名男性民眾跳落港區，17時15分由海巡人員成功將溺者救起，確認該民眾生命穩定，惟意識不清且身體多處擦挫傷，並後續送往台東馬偕醫院接續救治。

▲男子在富岡港區內跳海，海巡人員救援後送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第一三岸巡隊指出，伽藍安檢所執勤人員巡視港區期間，發現一名蔡姓男子(26歲)坐在港區红燈塔碼頭邊，且身旁有多枚酒瓶，經勸導後，該男子意識清楚且有聽從勸導，稍後退離開碼頭情形；惟後續經持續運用港區監視系統發現該男性民眾突然跳落港區，海巡人員立即穿著救生衣並攜帶魚雷浮標下水實施救援，經查落海民眾因酒醉意識不清楚，且頭部、胸部及手腳有明顯擦挫傷，由海巡人員以長背板協助將溺者固定後抬至岸上，送往臺東馬偕醫院治療。

第一三岸巡隊呼籲：民眾若於岸際及港區時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全；另提醒民眾，珍愛生命，拒絕自傷，免費安心諮詢服務專線1925幫助您。

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