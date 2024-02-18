色男找少女到家陪酒　強壓在床硬上！逼清洗滅證下場曝

▲許男花1萬6元找來15歲少女陪酒，竟起色心性侵對方，遭判刑5年8月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／台東報導

台東一名從事葬儀社的許姓男子，花了1萬6千元找來一名15歲少女小雅（化名）到家中陪酒，許男見小雅身材不錯竟起色心，將她壓在床上，並手伸進她上衣摸胸，邊摸邊說：「你真的15歲嗎？發育怎麼這麼好。」性侵得逞，完事後還將她拖到浴室沖洗下體滅證。台東地院審理後，依犯強制性交罪、依成年人故意對少年犯強制罪，各判許男有期徒刑5年、11月，應執行有期徒刑5年8月，可上訴。

判決指出，許男2021年3月4日與2名友人在家中聚會飲酒，並以一天1萬6千元為對價，邀請小雅前來陪侍，許男明知小雅是14歲以上、未滿18歲之少年，竟利用其體型優勢將小雅強壓在床上，並強行脫掉她衣服，雖然小雅持續掙扎並以手推擠且續稱：「不要」，拒絕發生性關係，但許男仍無視小雅意願，硬上性侵得逞，完事後，許男為了湮滅證據，更將小雅強拉到浴室沖洗下體，導致她陰部留存之生物跡證遭破壞，

許男僅承認有撫摸及親吻小雅胸部、下體，但他主張這是他花費1萬6千元將小雅帶出場的服務對價內容，並沒有違反她的意願，並辯稱當晚未性侵小雅，更沒違反她意願為性交行為，當時也不知道小雅未滿18歲，「我在事後得知小雅未滿18時，才將她拉進浴室用蓮蓬頭沖洗身體」。

小雅則主張，她到許家時就有表明自己15歲，但在場的人都不信，當時她原本躺在另一名友人身邊玩手機，是許男突然爬到床上並壓在她身上，將手伸進她上衣摸胸，還邊摸邊說：「你真的15歲嗎？發育怎麼這麼好。」雖然她已明確拒絕許男，且不斷推開對方大喊「你不要再摸了」，但許男仍不理會，更直接掰開她雙腿性侵得逞。

當天另一名陪酒妹也出庭作證，當天許男有問她小雅可不可以打砲，她明確告知小雅未滿15歲不行，也有不斷強調，沒想到事後竟看到許男跨坐壓在小雅身上性侵，過程中小雅一直說不要，也有推許男。

酒店老闆也證稱，當天收到小雅求救訊息後，他馬上請台東的朋友去將2位小姐接回旅館，隔天他問小雅發生什麼事，小雅不太敢講，就是頭低低，但看得出來她情緒低落，很難過；當天將小雅救出來的男子也作證說，當時小雅全身是濕的，身體發抖，神情看起來非常緊張、害怕。

台東地院審理後，依據證人證詞，認為小雅的指控應與事實相符，並非憑空虛捏，認定許男對小雅強制性交，判刑5年；犯對少年強制罪，判刑11月，應執行5年8月，全案可上訴。