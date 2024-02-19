錦安聰明警使用「加長」漁網　撈起民眾掉入溝內手機

▲民眾手機掉落排水溝，員警將漁網用膠帶與竿子綁在一起，熱心民眾幫忙順利撈起手機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

19日上午，台東縣警察局關山分局錦安派出所接獲民眾報稱「手機掉入大排水溝，可否協助找尋」？警員楊維雅至現場後，將漁網用膠帶與竿子綁在一起，浸入混濁的大排水溝裡「撈啊撈啊撈」，最終在一位熱心且手感極佳的民眾挺身協助下，順利將I phone手機撈入網中，民眾開心的邊拍手邊讚稱「好厲害喔」！因為手機背面還有一張到屏東的火車票，所以不僅是撈回手機，更讓她能順利搭上火車。他們也一再向員警與熱心民眾致謝，隨後便開心的踏上旅程。

2位女性友人，相約自北部專程搭乘火車到台東縣池上鄉伯朗大道遊玩，於9時許因艷陽當空，他們就坐在大排水溝的橋墩上飲水稍事休息時，突然聽到「撲通」一聲！往旁邊一望，這才驚覺是其中一位的Ｉphone手機掉下滿是渾濁泥水的大排水溝內了，而且在手機背面還有2人買好往屏東的火車票，兩人急得像熱鍋上的螞蟻，但又不敢貿然下去大排水溝，情急之下只好報請警察協助。

關山警察分局錦安派出所警員楊維雅獲報後，很快的帶著撈魚網，另外帶了膠帶、剪刀及竹竿，到了現場後，熟練的將撈漁網及竹竿兩者以膠帶「綁定」，因為橋墩至水面約1公尺半，而水深也有約60公分，必須如此長度才足以抵到大排水溝底部。員警在水裡「撈啊撈啊撈」，結果一無所獲，接著由路過熱心民眾接手，她說「這是需要手感的」，約莫5分鐘，手機果真被撈入漁網，現場眾人齊聲讚歎「好厲害喔」！2位遊客也對警員說「這真是難忘的旅程」，真的非常感謝您們。