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「雨水」到4生肖財運最旺！屬龍名利雙收、第一名很多機會找上門

文／命理老師 邱彥龍

周一（2／19）進入今年的第2個節氣「雨水」，日夜溫差相當大，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，水代表財，未來這16天有4個生肖的財運跟貴人運會特別旺；屬羊者有很多機會上門、生肖龍的可以名利雙收、生肖蛇笑口常開就會有好運到，至於屬兔者會有無形財運加持。只是大環境忽暗忽明，不論投資或機會到來，都還是要理性判斷。

▲雨水 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲雨水節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（2／19 ~ 3／5）運勢最強4生肖，分別是：

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Top4 ： 兔

屬兔的朋友這段期間財運有無形磁場加持，在選擇時，可以考慮國外、異地、網路、宗教、高等教育的環境對你比較有利，也可以花點心思在這些方向上，能獲得不錯的資源或知識收穫。

Top3 ： 蛇

屬蛇的朋友這段期間能受到朋友、閨密或社會團體的助力，在圈子裡能大方的展現自己，得到大家的掌聲與支持，記住多笑口常開，會讓事業更加順利，但切記不要摻雜感情因素，免得影響工作與事業！

Top2 ： 龍

屬龍的朋友這段期間善用溝通與行銷能力，可以收穫眾多粉絲與大量名聲，事業上也能得到貴人幫忙，讓官運步步高升有如神助，但要小心，這段期間遠行外出或年輕男性、網友會影響你的好運。

Top1 ： 羊

屬羊的朋友這段期間人氣與名氣大漲，有利於加強推廣與溝通，工作運、官運、事業運都很強，第六感很敏銳，會有很多的合作與工作機會找上門，認真賺錢會有很好收穫，但要注意不能曝光的暗桃花，會破壞自我的好運與財運！

▲雨水期間建議配戴黃金、玉石、寶石飾品有助於補運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年的雨水節氣很特別，是一個命運的分水嶺，太陽、土星、水星合象位於雙魚宮，福報與業障同時到位，大好大壞落差很明顯。另外未來這16天，受火星和金星合象刑木星與天王星影響，情感糾葛紛爭會比較多，建議配戴黃金、玉石、寶石飾品有助於補運，或可多拜關聖帝君、玄天上帝、土地公請求幫忙，可逢凶化吉。

邱彥龍老師說明，太陽、土星、水星合象位於雙魚宮，福報強的人今年會覺得開年就很順利，好消息如期而至，好像過往的努力都終於開花結果，不論人氣、名氣或財氣都暴漲，感覺一身輕準備大展身手。但業力強的人，一開年就會覺得壓力很大，所有不好的人、事、物都一起爆發，全身不舒服，心情也受影響。邱彥龍老師建議，除了拜拜或轉運之外，必須明白，通常有問題的地方就是業障的所在，去尋找問題根源，勇敢去面對突破，一樣能讓自己蒸蒸日上。

▲年後注意流感、新冠等肺部、呼吸道問題仍在高峰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

健康方面，邱彥龍老師提醒，要注意流感、新冠等肺部、呼吸道問題仍在高峰，另外，神經系統、開刀、血光、異地意外受傷、肝炎、筋骨、腿部、腸胃、酗酒等健康問題，也要多加注意。邱彥龍老師強調，雨水期間太陽、土星、金星、水星是最旺的星，有利於農礦產、建築地產、製造業、紡織製衣業、娛樂文化產業、傳媒業、進口貿易、印刷、塑膠產業、玄學宗教業及醫療等15種產業發展。另外，有8星座或上升星座擁有好運勢，包括雙魚、雙子、水瓶、摩羯、巨蟹、射手、處女跟獅子座，只要懂得努力發揮所長，補足自我不足，就會比別人更容易心想事成。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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邱彥龍運勢生肖雨水節氣

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