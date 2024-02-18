「雨水」來了！4生肖財運大爆發「連旺16天」　爽等升官賺大錢

▲「雨水」來臨，有4個生肖財運和貴人運特別旺。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

明（19）天即將進入今年的第2個節氣「雨水」，天氣會逐漸轉暖，水氣也會增加，不過日夜溫差仍大。對於新的節氣來臨，命理師也點名4個生肖，未來16天財運和貴人運特別旺，會有好的收穫，但也要特別注意一些事，以免好運被破壞。

國際天星命理風水專家邱彥龍指出，水代表財，有4個生肖財運跟貴人運特別旺，有機會從2月19日，一路旺到3月5日（驚蟄），包括兔、蛇、龍、羊。

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●第4名：生肖兔

這段時間財運有無形磁場加持，做選擇時可以考慮國外、異地、網路、宗教、高等教育的環境，比較有利於財富增長，若是花點心思在這些方向上，能獲得不錯的資源及知識收穫。

●第3名：生肖蛇

近期會受到朋友、閨密或社會團體的助力，在圈子裡能大方的展現自己，得到眾人的掌聲與支持，記住平時笑口常開，會讓事業更加順利，切記不要摻雜感情因素，免得影響工作與事業。

●第2名：生肖龍

這一陣子善用溝通與行銷能力，可以收穫眾多粉絲與大量名聲，事業上也能得到貴人幫忙，讓官運步步高升，有如神助，不過這段期間遠行外出要小心，多留意年輕男性或網友，恐會影響好運。

●第1名：生肖羊

最近的人氣與名氣大漲，有利於加強推廣與溝通，工作運、官運、事業運都很強，第六感相當敏銳，有很多合作與工作機會找上門，認真賺錢會有好收穫，但注意不能曝光的暗桃花，會破壞自我好運與財運。

◎民俗說法，僅供參考。

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