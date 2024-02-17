「雨水」要來了！3星座財運旺翻　這類人「買刮刮樂易中獎」

▲3星座遇水則發。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

24節氣中的「雨水」，落在每年國曆的2月18日或19日或20日，2024年的雨水則是落在2月19日星期一，此時太陽在黃道上運行至330度。雨水是二十四節氣中的第二個節氣，也是春天的第二個節氣，表示雨水增多，財運如降甘霖，財如水，遇水則發，對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師揭露以下3個星座，在雨水前後時，財運不可小覷。

1.天蠍座

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天蠍座可望透過明智的財務管理與計畫，包括家庭關係或管理房產，能得到明確的獲利；若是有意開發個人副業者，特別和自己興趣有關的技能，能因此得到不少收入；生活中也有遇到貴人指點，得到新的資產來源，像是進行金融資產投資或檢視過往收支狀況得到改善，另外，從家族企業中獲得分紅、利潤；也可開發副業、娛樂業，能從中獲得收入；或得到小道消息，進行資產投資、跟進，並獲取利益。

2. 獅子座

獅子座的偏財運在這段時間表現不俗，投機性的資產會有望增加，若是與他人進行資金合作會較為穩定，且財務能因為職場上的成功間接增加，例如參加店家舉辦的摸彩活動或購買刮刮樂，中獎機會增多；求職者能找到薪資相對較高的工作，事業上與合作夥伴能共同推出獨特產品或新穎的銷售模式，成功賺取豐厚利潤；並與他人簽訂獲利可觀的合作計畫。

3. 雙魚座

雙魚座此時做事能力提升，對目標追求也很有決心，特別在溝通交流以及商業活動方面，這也顯示有機會透過這些情況下得到財富的增加，另外，在個人事業也更有策略，懂得利用技巧增加金錢收益，譬如成功開展銷售業務，或通過與其他地區的人建立聯繫，開拓新的市場，藉此達到金流增加；且聰明的商業決策能實現事業財務成功，通過交流、寫作、銷售或旅行等方式，能獲得財務上的提升。

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