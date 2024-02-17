　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雨水」要來了！3星座財運旺翻　這類人「買刮刮樂易中獎」

雨水這個節氣前後，這幾個星座有機會獲得不少財富。（圖／Pixabay）

▲3星座遇水則發。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

24節氣中的「雨水」，落在每年國曆的2月18日或19日或20日，2024年的雨水則是落在2月19日星期一，此時太陽在黃道上運行至330度。雨水是二十四節氣中的第二個節氣，也是春天的第二個節氣，表示雨水增多，財運如降甘霖，財如水，遇水則發，對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師揭露以下3個星座，在雨水前後時，財運不可小覷。

1.天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

天蠍座可望透過明智的財務管理與計畫，包括家庭關係或管理房產，能得到明確的獲利；若是有意開發個人副業者，特別和自己興趣有關的技能，能因此得到不少收入；生活中也有遇到貴人指點，得到新的資產來源，像是進行金融資產投資或檢視過往收支狀況得到改善，另外，從家族企業中獲得分紅、利潤；也可開發副業、娛樂業，能從中獲得收入；或得到小道消息，進行資產投資、跟進，並獲取利益。

2. 獅子座

獅子座的偏財運在這段時間表現不俗，投機性的資產會有望增加，若是與他人進行資金合作會較為穩定，且財務能因為職場上的成功間接增加，例如參加店家舉辦的摸彩活動或購買刮刮樂，中獎機會增多；求職者能找到薪資相對較高的工作，事業上與合作夥伴能共同推出獨特產品或新穎的銷售模式，成功賺取豐厚利潤；並與他人簽訂獲利可觀的合作計畫。

3. 雙魚座

雙魚座此時做事能力提升，對目標追求也很有決心，特別在溝通交流以及商業活動方面，這也顯示有機會透過這些情況下得到財富的增加，另外，在個人事業也更有策略，懂得利用技巧增加金錢收益，譬如成功開展銷售業務，或通過與其他地區的人建立聯繫，開拓新的市場，藉此達到金流增加；且聰明的商業決策能實現事業財務成功，通過交流、寫作、銷售或旅行等方式，能獲得財務上的提升。

延伸閱讀
綜藝大哥慾火難耐…錄影前「後台激戰舞者」　被陳為民撞見：我馬上好！
晚安小雞現身「柬埔寨警方記者會」…造假工具全曝光　阿鬧閉眼拒面對鏡頭
孕婦搭長榮返台班機「機上分娩」！4醫師空服員合力協助　網紅老公也幫忙接生

ET快訊
快訊／霸凌成立！　前學務主任遭停聘
獨／林千又與男友去年互控家暴　3個月後「一起出庭撤告」
2年沒嘿咻竟生1娃！護理師妻偷吃3男　醫師怒告結局傻眼
快訊／品保協會將幫受害者打集體訴訟　痛斥年代旅遊蓄意詐欺
台北燈節1幕遭酸「提早中元普渡」！　教育局回應了
快訊／觀光署再開鍘！　重罰年代旅遊81萬元
開工鞭炮炸出「超巨8888」！　店家遭炎上急道歉
快訊／台大戲劇系創系主任胡耀恆逝世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024台北燈節看威弟　驚喜禮盒帶回家

快訊／觀光署再出手開鍘！重罰年代旅遊81萬元

旋轉能變4角色！高雄爆紅小提燈「小萌龍呆腦獸」18日加碼開搶

拜完月老「初二手機狂響」　年輕哥嚇壞了！全場笑歪：還想逃

台北燈節遭酸「中元普渡」　教育局解釋「學生作品」：是神明與仙女

第三航廈工程推進！桃機航站北路20日起全線通車　恢復南進北出

去年包600！外婆「今年突包4800」給2歲孫女　她傻眼：不對勁

台大戲劇系創系主任胡耀恆逝世　享壽88歲

「雨水」要來了！3星座財運旺翻　這類人「買刮刮樂易中獎」

台灣人出國「為何都不選歐洲？」　PTT曝3大原因：有錢也去不了

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

橘貓半夜上廁所堅持要人陪　逼奴才見證整個過程才甘願

網瘋傳晚安小雞「假逃命片段」　馬路上半蹲遮掩...監視畫面曝

Jessi嗆朱宇宰「做菜好難吃」XD　喊：啊C...攝影師嚇到腳縮起來

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

温昇豪曝「韓國演員真的很貴...」　為籌拍新劇苦笑：不然就賣腎

2024台北燈節看威弟　驚喜禮盒帶回家

快訊／觀光署再出手開鍘！重罰年代旅遊81萬元

旋轉能變4角色！高雄爆紅小提燈「小萌龍呆腦獸」18日加碼開搶

拜完月老「初二手機狂響」　年輕哥嚇壞了！全場笑歪：還想逃

台北燈節遭酸「中元普渡」　教育局解釋「學生作品」：是神明與仙女

第三航廈工程推進！桃機航站北路20日起全線通車　恢復南進北出

去年包600！外婆「今年突包4800」給2歲孫女　她傻眼：不對勁

台大戲劇系創系主任胡耀恆逝世　享壽88歲

「雨水」要來了！3星座財運旺翻　這類人「買刮刮樂易中獎」

台灣人出國「為何都不選歐洲？」　PTT曝3大原因：有錢也去不了

金屬模具倒塌「夾死男員工」！　Subaru日本3工廠全面暫停生產

傅崐萁稱「黨工誤植臨時會」要懲處　綠委：幾十個立委簽名卻怪助理

新北男整地機具翻覆刀片崁左腿　血流不止「連人帶刀」急送醫

瘦肉精爭議！綠民代要求盧秀燕立院備詢　中市府：願派局處說明

林政華打擊大改造轟炸石垣島！曾總期待：今年不只這一轟

富國島受害者「2情況恐拿不到錢」　總損失金額估達2000萬

40歲存500萬「能退休嗎？」　網曝1前提：勉強可以

陳傑憲談國家隊保險　蘇智傑提醒學弟出門不穿拖鞋

明天滿1年！豐原高中生撒白包後輕生　「霸凌成立」前學務主任停聘

南科生活圈房價比一比　1區還有2字頭最親民

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

初九「天公生」5星座有神助！

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

年終1萬開工紅包50元　宅配通工會氣炸

開工鞭炮「炸出超巨8888」被炎上！店家急道歉

人力銀行：過年後有9成員工想跳槽

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

晚安小雞「大鬧柬埔寨」！背後4主角曝光

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

台北燈節詭異1幕遭酸「提早中元普渡」　全場嚇壞

北市立德Cafe83餐廳宣布歇業　關門原因曝

年收250萬先生小孩or買房？全場答案一面倒

初九拜天公最佳時間曝！命理師揭8禁忌

更多熱門

相關新聞

女兒提案獲賞識！鄰居太太諷文筆差：體育老師教的？

女兒提案獲賞識！鄰居太太諷文筆差：體育老師教的？

工作表現太亮眼，難免會遭人以「酸葡萄心理」挖苦！就有一名家長發文抱怨，表示自己的女兒因為提案獲得客戶青睞，替公司拿下不少訂單，老闆也頗為賞識，怎料鄰居太太瞧見後，竟當場嘲諷「妳女兒的文筆真差！」無禮的態度讓該名家長差點翻臉。

初九「天公生」5星座有神助！

初九「天公生」5星座有神助！

愛妻前夫酸「假結婚」　作家H吐心聲：只想平靜生活

愛妻前夫酸「假結婚」　作家H吐心聲：只想平靜生活

家族都是醫生藥師！她除夕遭親戚問「1句」秒崩潰

家族都是醫生藥師！她除夕遭親戚問「1句」秒崩潰

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

關鍵字：

羅雲蔚雨水周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

林千又被男友家暴坦言已非第一次

快訊／遭林千又控家暴！賴姓富商曝光「滿身傷痕照」

帶3孩到機場「才發現沒買票」！

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

劉德華新片《紅毯先生》突宣布撤檔！春節上映8天票房慘

林千又14個愛馬仕包被偷　涉案富商搬貨畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

初九「天公生」5星座有神助！

他才是造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

林千又遭家暴照「滿是瘀青」！曝富商男友曾送車求撤告

洗碗精「含抗菌成分」沒比較乾淨？3種標示別買

更多

最夯影音

更多
水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死
晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面