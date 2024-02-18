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初九天生公「8禁忌」一次看　5星座獲玉皇大帝加持

▲▼新竹天公壇玉皇大帝、玉皇上帝。（圖／記者陳俊宏攝）

▲初九天公生，圖為主祀玉皇大帝的新竹天公壇。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天大年初九，是神界皇帝、天庭之首的「玉皇上帝」（玉皇大帝）聖誕。清水孟國際塔羅小孟老師分享，初九天公生8大禁忌，像是不要說「死」字；另外，水瓶座、獅子座、射手座、金牛座、摩羯座得到天公加持。

►初九8大禁忌：

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1、不可曝曬女性內褲

民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2、不可隨便傾倒便桶

3、不可口出穢言或亂罵髒話

初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。

4、不可發毒誓

天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。

5、不要說「死」字

天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如「我想死你了」、「愛死你了」等字眼。

6、不能指天

初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。

7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」

在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。

8、小孩不可對天空噴水

初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。

►5星座獲天公加持：

TOP 5摩羯座

摩羯座比較講求務實，較能展現本身的實力，有機會大放異彩，成為大家焦點，自身魅力也會增加。在財運表現更是積極，除了有機會因為職務晉升而加薪之外，投資理財也是有機會獲利的。

而事業管理表現雖然競爭，但還是有機會因此得到高額獎金或盈利，同時社會地位也跟著提升。若是有土地或房產買賣的，有機會因為朋友或家人的關係，能交易成功。

TOP 4 金牛座

金牛座重視金錢，對物質慾比較強烈一點，會努力追求財富，認同「能者多勞，勞務者得錢財」的觀念，因此會想盡辦法賺取錢財。天公生後，對投資理財的表現也會相對比較果斷，會想要快速成交、迅速獲利，上班族則會努力加班來賺加班費。

在外地求財者，若能再適度表現自己的口才跟想法，除了能增加知名度之外，還會有貴人來相助，財運也較為順利。事業上會有好的機會跟更多合作的機會出現，財運也能跟著來。

TOP 3 射手座

射手座一向較為大膽，在天公生後，有機會靠著這個膽量，為自己賺到不少財富。除了敢衝敢嘗試之外，也很有投機運，尤其是彩券，就算是撿漏網之魚，還是很有機會可以贏得不少獎金，不妨試試你們的好手氣。

你會意識到財富對你的重要性，會有較強的物質慾，因此會願意耗費時間去追求錢財，像是不停加班、假日找兼差副業，或做財務操作，這部分也是能得到不少的資金流入。

TOP 2 獅子座

獅子座求財一向很謹慎，對資金運用頗為細心，商業頭腦表現較為出色，思考事情會更為順暢，有利於分析各種投資，獲利也較為明顯。尤其是有跟人合夥的，會有不少機率可合作成功，若能有效利用資源，要賺取更多的財富，也是很有機會的。

你除了有貴人相助之外，在偏財運方面也是相當旺，有可能賺取到不少的機會財！而且在天公生之後，你的財運、正偏財都不錯，業績訂單量有機會比以往增加很多。

TOP 1 水瓶座

水瓶座如果有夢，在天公生後有機會美夢成真，如果對錢財有所求，則有機會透過自己努力，賺得一大筆錢財。上半年不論是上班族還是當老闆的，都有機會表現出自己的實力與能力，除了被看重被欣賞，也能靠自己迎得客戶的支持，自然財運也是跟著來。

此外，還能受到朋友的肯定，會有轉介紹生意的可能，在交友圈裡表現突出，正財可迎得滿堂彩，收獲滿滿。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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