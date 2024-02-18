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台灣燈會安平藝術燈區假日人潮多　高鐵燈區緊鑼密鼓籌備中

▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會「安平藝術燈區」2月3日率先啟燈，春節連假期間成功吸客超過300萬人次到訪，18日為連續假期後第一個假日，造訪人潮依舊不減，人氣強強滾！　

▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

美食市集聚集大批排隊人龍，無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。台南市政府表示，「安平藝術燈區」3月10日前空中展演還有6場；主燈「龍來台灣」即將於2月24日在「高鐵燈區」閃亮登場，超過300件燈具也在緊鑼密鼓架設、試燈中。

▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，1624年的安平是台灣與世界交會的起點；400年後，2024年台灣燈會以安平為基地規劃「安平藝術燈區」別具歷史意義，讓每一位造訪的遊客在安平的「海風、人文、歷史」中漫步，欣賞30件獨特的藝術燈具創作， 人因此平靜，宛如媽祖林默娘名字中的「默」，心情隨之「靜默」、寧靜祥和。

▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，「安平藝術燈區」春節期間吸引許多遊客造訪，年後的第一個假日人潮也不減，市府團隊經過2月3日明華園開幕大戲人潮爆湧的洗禮，面對人潮已能及時因應。民眾參觀後也在社群網站FB留言「覺得主辦單位很用心，廁所很多，而且還蠻乾淨的，甚至流動廁所都有衛生紙..」「佔地算廣，還有清潔人員隨時整理垃圾，逛燈會也沒有很擁擠、很髒亂的感覺。」

▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府提醒空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有6場次，歡迎把握時間來賞燈會、看空中展演。

▲2024台灣燈會「安平藝術燈區」，假日造訪人潮依舊不減，美食市集、無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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