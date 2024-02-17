2024台灣燈會推美食券　黃偉哲邀來台南看蘭花賞燈嘗美食

▲台南市長黃偉哲17日晚上現身安平燈區美食市集，發放500份美食券，民眾大排長龍踴躍索取，紛紛與市長合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會今年以「龍耀台南」為主題，台南市政府在燈區設置各式精彩燈飾及表演活動，並規劃美食市集，集結台南在地特色美食，並特別推出「2024台灣燈會美食券」，只要在燈會期間持券前往兩大燈區的美食市集消費，即可獲得50元折扣。

台南市長黃偉哲17日晚上現身安平燈區美食市集，發放500份美食券，民眾大排長龍踴躍索取，紛紛與市長合影留念，隨後黃偉哲市長也巡視攤販區給予關心，期盼讓民眾在賞燈之餘，也能大飽口福。

市長黃偉哲表示，安平燈區現場攤販區及周邊商圈消費，是帶動地方經濟最好的方式，接下來2月24日高鐵燈區將展開，邀請大家來台南白天看蘭花、晚上賞燈花、中午大啖美食。

市府為了讓遊客在欣賞美麗花燈外，仍保有充沛的體力，特別推出「2024台灣燈會美食券」，只要在燈會期間持券前往兩大燈區的美食市集消費，即可獲得50元折扣；美食券促銷活動共12場，發放時間分別安平燈區在2月17、18、19、20、21、22、23日下午6時，以及高鐵燈區2月28日、3月2、3、8、9日下午5時，若有興趣的民眾可前往安平燈區美食市集服務台（今日僅限美食服務台發放）及i1服務台，與高鐵燈區的美食市集服務台排隊領取，每人限領一張，領取美食券的遊客皆可在燈會活動結束前於安平或高鐵燈區消費使用。

經發局長林榮川指出，兩燈區美食市集共200多個攤位，涵蓋台南招牌美食，如炒米粉、排骨酥、花枝丸、藥膳排骨，臭豆腐等，還有各式的甜點、飲料、冰品等，讓遊客吃得滿足與開心。提醒遊客基於環保意識提升，美食市集將採用環保餐具，並設置回收站，希望遊客能配合將餐具回收，共同維護環境整潔。

另外，燈會期間安平燈區有多場次表演活動，如氣球特技、扯鈴、溜溜球、兒童劇演出、魔術秀、LED秀、花式特技、變臉特技等，更有壓軸大戲－特地請來外景綜藝節目「超級夜總會」與現場民眾同歡。

市場處表示，「2024台灣燈會美食券」是南市府為了讓遊客有更豐富的燈會體驗而推出的創新服務，辦理12場活動，預期創造周邊逾330萬的觀光產值，希望能吸引更多的遊客到台南賞燈、享受美食，感受台南的熱情與魅力，也為觀光產業帶來更多商機。