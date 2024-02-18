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初九天公生！茹素祝玉帝聖誕　這尾數鈔票可旺財運

（圖／報系資料照）

▲大年初九天公生。（示意圖／CTWANT資料照）

圖、文／CTWANT

今（18）日為大年初九，習俗上會認為這天為玉皇大帝（天公）的聖誕，不少民眾也會選在初九的子時進行祭拜。命理師艾菲爾也發文表示，民眾可以趁著此日，對著天空說出自己的出生年月日和姓名，來恭祝玉皇大帝萬壽無疆，並描述自己想懺悔的事情，並且承諾不會再犯，請玉皇大帝為自己消災解厄，祈求在今年可以平安丶順利。

艾菲爾也表示，初九這天也可以選擇茹素一天，這是許多人遵從的習俗之一，以表達對玉皇大帝的敬意和祝福。 而吃素不僅是一種宗教信仰的表達，更是一種身心靈的修行和健康生活的選擇。除此之外，艾菲爾認為，吃素也有以下好處：

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促進消化

素食中的蔬菜和水果富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，預防便秘和其他消化問題的發生。 纖維能夠增加糞便的體積和軟度，促進排便，並有助於清理腸道，維持消化系統的健康功能。 因此，適量攝取蔬菜和水果是維持消化系統順暢運作的重要方式。

保護環境

選擇素食有助於減少對地球資源的消耗，並降低溫室氣體排放量，有助於減緩全球暖化和氣候變遷的影響。 素食所需的水和土地資源較少，同時生產過程中排放的溫室氣體也相對較少，因此素食主義對於環境保護有正面的作用。 透過減少肉類消耗，人們可以為地球的永續發展和生態平衡做出貢獻。

尊重生命

選擇素食是對生命的尊重和保護，能夠減少對動物的傷害和殺戮。 這種生活方式鼓勵人們以和平、善良的方式與動物共存，體現了對動物生命的關懷和尊重。 透過拒絕食用動物製品，人們能夠減少對動物的繁殖、捕殺和剝削，從而為動物創造更尊嚴和自由的生活環境。

清淨心靈

選擇素食是一種身心靈的修行，有助於人們保持清淨的心靈和穩定的情緒。 透過拒絕食用肉類，人們可以減少動物性的攝入，從而保持內心的平靜和安寧。 素食主義被認為有助於提升心靈的平靜和寧靜，讓人們更容易進入冥想狀態，實現身心靈的和諧與平衡。

艾菲爾除建議民眾在初九當天茹素外，同時也分享一個「自製錢母」的妙招，就是尋找「編號尾數41」的百元鈔。艾菲爾表示，在60甲子年中，「甲辰年」是排名第41名。 所以印有41尾數的百元大鈔是當年能旺發財運的幸運錢母。 找到錢母可以用紅包袋裝起來，放在錢包裡或是隨身包包中旺財一整年喔！

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