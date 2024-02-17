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初九拜天公最佳時間曝！命理師揭「8禁忌」　觸犯恐惹怒神明

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大年初九是「天公生」，子時一到就可以開始拜天公。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

民間除了平日的早晚燒香、頂禮膜拜之外，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公，而今年2月18日農曆正月初九是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，閩南語稱之為「天公生」，意思就是天公的生日，因此各地也會在這天祭拜玉皇大帝。對此，命理師楊登嵙也分享拜天公的時間和8大禁忌，供民眾參考。

楊登嵙表示，一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時一到（23點至01點）今年2024年2月17日晚上23點便可開始，直到翌日清晨7點以前，因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。需準備金紙天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金(合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

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▲▼ 。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

楊登嵙指出，天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，因此祭禮中也有些禁忌必須遵守，包括：

一、首先祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬。

三、簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

四、 燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

五、 祭祀當日禁止屠宰。

六、 不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

七、 禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

八、 不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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