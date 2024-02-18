聯合國安理會將表決「加薩立即停火」決議　美國放話否決

▲圖為聯合國安理會召開會議。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國安理會可能在20日針對一項要求以色列與哈瑪斯立即實施人道主義停火的初步決議草案進行表決，由阿爾及利亞在2個多星期之前提出。不過美國已公開表示可能投下否決票，聲稱這可能危及當前促成停戰的敏感談判。

綜合路透、法新社等報導，聯合國安理會若要通過這項要求立即人道停火的決議，需要拿到至少9張贊成票，且沒有被美國、英國、法國、中國或俄羅斯否決。

但美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）17日透過聲明表示，美國支持停火6周交換人質的協議，且美國總統拜登已和以色列、埃及、卡達多次通話斡旋合作，「美國不支持對這項（在安理會推動的）決議草案採取行動，若草案進行表決將不會通過」。

▲圖為美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德。（圖／達志影像／美聯社）

美國保護其盟友以色列不受聯合國行動影響，自2023年10月7日以來已經兩次否決安理會的行動，但也投下2次棄權，允許安理會通過旨在加強加薩人道主義援助的決議。

加薩這場戰火始於巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月7日入侵以色列，造成以色列1200人死亡、253名人質被抓。作為報復，以色列對加薩發動軍事襲擊，迄今造成至少2.8萬名巴勒斯坦人死亡。

如今以色列正準備針對加薩南部城市拉法發動攻擊，但這裡是大約150萬名巴勒斯坦人避難的地方，引發國際社會的擔憂，深怕以軍的大規模軍事行動將嚴重惡化加薩人道危機。