男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

▲ 特查亞迪穿洋裝在學校上課,學生稱是班上同學慫恿。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國德州一名高中男老師在情人節穿著粉紅色洋裝到校上課,影片被上傳社群平台後在網路上瘋傳,引發大批網友批評,因此遭校方停職,但學生紛紛為他打抱不平,已有數千人連署要求將他復職。

綜合《紐約郵報》等外媒,德州希伯倫高中(Hebron High School)化學老師特查亞迪(Rachmad Tjachyadi)在14日情人節當天頭戴牛仔帽,身穿洋裝、絲襪和靴子到校上課,從頭到腳包括手機殼都是粉紅色,影片被轉傳到社群平台X後引起軒然大波。

UNREAL. This is an actual teacher in @LewisvilleISD named Rachmad Tjachyadi. I’m told he also sometimes shows up to teach dressed in full drag and has a f*tish for wearing women’s clothing.



How is this acceptable?! pic.twitter.com/psYKOWMenJ