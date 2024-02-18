男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

▲ 特查亞迪穿洋裝在學校上課，學生稱是班上同學慫恿。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州一名高中男老師在情人節穿著粉紅色洋裝到校上課，影片被上傳社群平台後在網路上瘋傳，引發大批網友批評，因此遭校方停職，但學生紛紛為他打抱不平，已有數千人連署要求將他復職。

綜合《紐約郵報》等外媒，德州希伯倫高中（Hebron High School）化學老師特查亞迪（Rachmad Tjachyadi）在14日情人節當天頭戴牛仔帽，身穿洋裝、絲襪和靴子到校上課，從頭到腳包括手機殼都是粉紅色，影片被轉傳到社群平台X後引起軒然大波。

UNREAL. This is an actual teacher in @LewisvilleISD named Rachmad Tjachyadi. I’m told he also sometimes shows up to teach dressed in full drag and has a f*tish for wearing women’s clothing.



How is this acceptable?! pic.twitter.com/psYKOWMenJ — Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 15, 2024

保守派X帳戶Libs of TikTok於15日上傳特查亞迪一身粉紅在校內走廊上的畫面，配上「這XX是一名成年男性」的字樣，短短5秒鐘的影片至今已累積逾500萬觀看。

該帳戶還PO出特查亞迪臉書上過去的變裝照，並公開他任教的學校，質疑「他為什麼認為一名男老師在學校扮女裝或變裝上課可以被接受」，掀起大批網友附和，要求將他解雇，「學校不容這種荒謬舉動」、「他應該被逮捕並接受審判」、「把你的戀物癖藏起來」，但也有人力挺特查亞迪，「誰會因此暴怒？也許是偏執的父母！」

▲ 特查亞迪過去的變裝照。（圖／翻攝自X）

眼看風波愈演愈烈，校長布勞頓（Amy Broughton）致信學生家長表示，「家庭對這種狀況有疑慮是很自然的」，並稱特查亞迪在校方審查期間已被行政停職（administrative leave），「這是標準程序」。

但學生茱莉亞（Julia Ngo）16日在請願網站Change.org發起連署，稱特查亞迪「是個很棒的老師，化學教得很好，為學生創造有趣且安全的環境，鼓舞許多學生。他絕對不是戀童癖或宣揚戀物，事實上，是他班上的很多學生先慫恿他穿這件裙子」。

據特查亞迪的LinkedIn頁面，他自2002年來一直在德州教書。茱莉亞寫道，附近社區對於他被停職感到沮喪且失望，呼籲讓他重回學校授課，至今累積8602人連署，也有許多學生拍影片聲援。

▼ 學生連署、拍影片聲援特查亞迪 。（圖／翻攝自change.org）