美民宅氣爆夷為平地！消防員受困求救1死13傷　空拍慘況曝光

記者詹雅婷/綜合報導

美國維吉尼亞州一棟民宅16日晚間爆炸,當時有多名消防人員正在屋內確認瓦斯外洩的情況,多人受困發出求救訊號,現場人員隨即展開營救行動,最終確認一名45歲消防員死亡,另有13人受傷。依據爆炸後的現場畫面,整棟民宅被夷為平地,現場不斷冒出大量濃煙。

綜合CNN等報導,這起民宅爆炸事件發生在維吉尼亞州斯特林(Sterling),美東16日晚間7時40分左右,消防單位接獲民宅出現不明異味疑似燃氣外洩的通報後,立刻派員前往現場後穿戴裝備進入屋內,把2名住戶及寵物全都帶出來。但就在8時30分左右,也就是接獲通報不到1個小時,民宅突然發生災難性爆炸,造成還在住宅內的多名消防人員受困,屋外也有多人受傷。

受困人員多次發出求救訊息,在場團隊立刻開始救人。依據爆炸發生後的現場影像,大量濃煙從被夷為平地的民宅殘骸中冒出,瓦礫堆散落至街道上,現場全毀。附近居民形容,民宅爆炸的那瞬間猶如地震一樣搖晃,數英里之外也有感。

這起事件造成45歲消防人員特雷弗布朗(Trevor Brown)殉職,另有13人受傷送醫,傷者之中有11人是救援人員,有的人傷勢嚴重,截至當地17日上午仍有4名首批趕到現場的救援人員還在住院治療。

勞登郡消防單位事後說明,當時消防人員先確保所有人離開民宅,接著才開始處理燃氣外洩的狀況,正針對這起事件展開進一步調查。

The fallen firefighter from last night’s home explosion in Sterling has been identified as Firefighter Trevor Brown, 45, of the Sterling Volunteer Fire Company. He has been affiliated with the LC-CFRS since 2016. @Chief600KJ pic.twitter.com/1olm23ySdX