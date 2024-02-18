客人豪撒31萬巨額小費　女服務生卻被開除！美咖啡廳老闆急滅火

▲女服務生收到巨額小費後被開除，老闆則堅稱解雇決定與收取小費無關。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國密西根州一名咖啡廳女服務生最近收到了金額高達1萬美元（約新台幣31萬元）的小費，但幾天後她卻被開除了，氣得她發文爆料。不過咖啡廳業者堅稱，解雇決定與這筆巨額小費無關，「純粹是一個商業決定」。

根據紐約郵報報導，位於密西根州南部本頓港（Benton Harbor）的咖啡廳The Mason Jar Cafe在5日接待了一名男顧客，他消費金額是32.43美元（約新台幣1016元），卻在帳單小費欄寫下1萬美元（約新台幣31萬3500元）的驚人金額。

經員工詢問後才得知，男子前往當地參加一場葬禮，這筆錢是為了悼念他剛去世的友人。這筆小費後來被平分給9名員工，每人獲得金額略高於1100美元（約新台幣3萬4500元）。

然而，不到一周，女服務生柏伊德（Linsey Boyd）被主管告知11日是她的「心理健康日」必須休假，當晚又要求她隔天繼續休假。據WSBT-TV報導，柏伊德最終在13日以電話通知的方式遭到解雇。

柏伊德氣得發文寫道，「一周前我還是一名優秀勤奮的員工、了不起的母親…簡直再好不過了。但現在我丟了工作，這是我15歲以來的第一次。」這篇文章讓網路社群開始出現傳言，稱柏伊德是因為拿了小費所以被開除。

網路風向讓咖啡廳業者不得不出面駁斥傳言。業者表示，團隊運作了5、6年，還有到外地讀大學的女學生每年暑假都回來打工，開店以來一直都很照顧員工，不會毫無理由地解雇某人，開除柏伊德的決定與小費事件無關，平分小費是男客人親自要求的，柏伊德領取小費的稅金也是店家幫忙支付，但依據勞動法規無法透露解雇事由等細節。