打卡新景點！花蓮富里鄉隱藏版美景　六十石山旁大草原超好拍

▲大草原地勢平坦，視野開闊，讓人能夠一眼望見遠處層疊的山脈和梯田。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年8至9月為花蓮縣富里鄉六十石山的金針花季，除了六十石山的金針花海之外，富里鄉也有了新興的拍照打卡景點，秘境就位於六十石山園區入口（進入台九線293公里處東側轉入）往六十石山方向1公里處的大草原。

這片廣闊的草原，不僅擁有壯觀的山脈視野，更有著層層疊疊的梯田美景，這片草原地勢平坦，視野開闊，讓人能夠一眼望見遠處層疊的山脈和梯田，彷彿是一幅生動的風景畫卷在眼前展開。每到季節更迭時，大草原也隨之變換著不同的色彩與風貌，這樣的變化，讓此地成為四季皆宜的旅遊去處。

另外除了六十石山外，富里鄉還有許多值得探索尋幽造訪之景點，如東富禪寺（花蓮縣富里鄉東興161號）六十石山下的人間仙境-花東縱谷盡收眼底、富里鄉農會（花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號）動物迷蹤稻翼之歌，現場展示了各種栩栩如生的動物稻草藝術品；充滿大地意象與文青風格的富里火車站，展有法國珍保羅．查伯萊斯（Jean-Paul Chablais）作品【心靈與物質】設置於富里火車站前公園草地，米白色車站建築融合周遭的田野與山巒傳遞小鎮村的靜謐，加之以白大理石石雕藝術品相互呼應，讓來訪的旅客一出站除有煥然一新之感受外，更能洗滌平日疲憊之心靈，期待旅人繁忙的腳步在作品前停歇。

鄉長江東成表示，六十石山一帶的大草原是富里鄉的寶貴資源，希望更多的遊客能夠來此感受大自然的魅力，同時也呼籲每位遊客在享受美景的同時，要愛護自然環境，保持環境的清潔，讓這片美麗的草原得以長久地保存下去。

六十石山一帶的大草原無疑將成為富里鄉新的旅遊亮點。不論是尋找靈感的藝術家，還是渴望遠離塵囂的旅人，這裡都將是一個值得一探的秘密花園。