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消防卡通貼紙限量發行　春節間參觀台南消防史料館打卡貼文即有

▲台南市消防局8日起至2月25日前，到台南市消防史料館參觀，在消防史料館官方粉絲首頁完成線上打卡並於活動貼文下方留言，就可獲得消防卡通貼紙，每日限量50張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局8日起至2月25日前，到台南市消防史料館參觀，在消防史料館官方粉絲首頁完成線上打卡並於活動貼文下方留言，就可獲得消防卡通貼紙，每日限量50張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局8日起至2月25日前，到台南市消防史料館參觀，在消防史料館官方粉絲首頁完成線上打卡並於活動貼文下方留言，就可獲得消防卡通貼紙，每日限量50張，送完為止，想要獲得獨一無二的台南市消防局卡通貼紙的民眾，要把握機會參加活動。2

▲台南市消防局8日起至2月25日前，到台南市消防史料館參觀，在消防史料館官方粉絲首頁完成線上打卡並於活動貼文下方留言，就可獲得消防卡通貼紙，每日限量50張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今年是台南建城400年，擴大辦理台南燈展，消防史料館前身「火見樓」可眺望火災，鳴鐘通報火警出勤，自日治時期就守護台南百姓至今，今年中正分隊外牆布置了別出心裁的裝置藝術，成為市中心受矚目的焦點，一同見證台南400年的消防歷史。

消防局長李明峯指出，台南市消防史料館位於中西區市中心，館內收藏了自清領時期以來消防相關文物，成為國內外觀光旅客重要特色景點，春節開放參觀時間為2月8日(小年夜)、2月13日(初四)及2月14日(初五)每日上午10時至下午4時，歡迎民眾利用寒假尾聲，闔家至消防史料館參觀，認識台南消防歷史，深耕教育於寓教於樂之中，獲得最佳宣導效能。

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