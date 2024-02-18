全縣3大產稻區！花蓮富里鄉啟動稻熱病防治補助　保障水稻產量

▲花蓮縣農業處統計，富里鄉稻米耕作面積為2,320公頃，是縣內水稻種植面積前3大鄉鎮。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

稻熱病為水稻常見病害，好發於水稻第一期作約3月至6月間，富里鄉公所農業課指出，鄉內一期水稻已進入分蘗盛期，若「葉稻熱病」未及時防治，進入抽穗期後，可能能會發展成「穗稻熱病」，嚴重時造成稻穗白化乾枯，造成水稻減產。

花蓮縣農業處統計，富里鄉稻米耕作面積為2,320公頃。是縣內水稻種植面積前3大鄉鎮。

▲穗稻熱病主要發生於穗頸、枝梗及穀粒等部位，穗頸部罹病初期呈淡褐色或暗褐色導致組織壞死。

「穗稻熱病」主要發生於穗頸、枝梗及穀粒等部位，穗頸部罹病初期呈淡褐色或暗褐色導致組織壞死、養分不能送達，影響整穗發育，罹病部位彎曲，嚴重時造成稻穗白化乾枯；穀粒受感染時的病斑則呈暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔，一旦發現葉稻熱病發展有增加趨勢，應立即施藥防治。

鄉長江東成表示，為保障農民收益，補助防治水稻葉穗稻熱病用藥，減輕農民負擔並保障農民收益。經縣府開會決議，補助水稻葉穗稻熱病用藥每人每年1次，補助金額單價為300元 ／公頃為原則，若採買防治用藥不足單價600元 ／公頃者，補助採購金額/公頃之1 ／2方式，檢具發票或收據來所辦理補助及核撥。

▲穀粒受感染時的病斑則呈暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔。

富里鄉農民請於本年度2月份至10月份檢具下列資料到本所辦理補助，其攜帶資料如下：1.身分證影本，2.發票或收據正本，3.存摺封面影本，4.稻田土地權狀影本或水田承租契約影本，有代耕者檢附代耕契約書，5.為落實農藥實名制，請檢具藥商登錄資料。最後提醒，本補助案以本鄉鄉民，補助項目以水稻葉穗稻熱病防治用藥為限。