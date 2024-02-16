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花蓮春節收獲滿滿！初二住房率達九成　太魯閣國家公園遊客最多

▲▼太平洋燈會今年吸引更多遊客，連假期間共吸引了近八萬人到訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲太平洋燈會今年吸引更多遊客，連假期間共吸引了近8萬人到訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年農曆春節七天假期，雖然許多遊客選擇出國過年，但仍然有許多遊客湧進花蓮，各大景區及觀光產業都迎來了眾多人潮，尤其是太平洋公園南濱段的「2024花蓮太平洋燈會」龍年燈飾，及鄰近的東大門夜市，每天晚上人潮洶湧，為龍年開啟了興盛的好彩頭。

▲▼太平洋燈會今年吸引更多遊客，連假期間共吸引了近八萬人到訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

春節期間花蓮縣旅宿業住房率平均來到七成，而大年初二市區的住房率更是有九成。交通部分，台鐵花蓮站從小年夜開始到連假最後一天，進出站總人次約20萬人次，而自蘇花路廊南下進入花蓮車流量在連假期間總計約有8萬多輛車次，到花蓮一起迎接農曆新年。

▲▼太平洋燈會今年吸引更多遊客，連假期間共吸引了近八萬人到訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外在各景點遊客人次統計部分，最有年味的太平洋燈會，今年吸引比以往都更多遊客前往，從小年夜起，除了除夕休園以外，連假期間共吸引了近八萬人到訪，而鄰近的東大門夜市也是天天人潮絡繹不絕，迎來了10萬多人次，七星潭風景區約7萬人次，太魯閣國家公園13萬人次，鯉魚潭風景特定區則有2萬多人次，大小朋友最愛的海洋公園，全新園區正式開幕後的第一個春節連假，也迎來了3萬5千人次左右入園，而最近相當熱門的新景點理想a2水岸，春節期間入園人數初估到了4萬多人，大農大富森林園區則有1萬人次，台11線最具指標性的北回歸線地標也有近2萬人次到訪。

▲▼太平洋燈會今年吸引更多遊客，連假期間共吸引了近八萬人到訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲東大門夜市春節期間天天人潮絡繹不絕，迎來了10萬多人次。

觀光處張志翔處長表示，花蓮縣政府近年推廣觀光不遺餘力，除了辦理各大型活動，另外也致力於打造各種主題旅遊，尤其是已經打出品牌名號的天文旅遊系列，相關活動一開放報名都是場場爆滿，另外對於觀光產業的合作及發展，更是積極辦理，連續辦理第三年的花蓮縣優質友善旅宿認證計畫，已經輔導轄內旅宿業者123家共取得308張證書。而相隔五年推出的第二屆花蓮縣百大伴手禮，也在年前由專家學者遴選出來，並選出共計16個脫穎而出的金質獎，將在年後陸續與line禮物合作，將『花蓮禮好』相關品牌推出花蓮，行銷國際。

▲▼太平洋燈會今年吸引更多遊客，連假期間共吸引了近八萬人到訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

張志翔處長接著表示除了各大活動的規劃，還有訪花必遊的東大門國際觀光夜市，延續往年的好表現，在經濟部有素稱「市場界金馬獎」之稱的優良市集樂活名攤活動裡，獲得了五星優良市集，是唯二新增也是東部唯一的五星優良市集，除此之外，全區攤位共獲得517顆星，258個攤商超過全園區一半以上取得星級認證，對縣府及攤商都是最高的肯定。

透過各項活動及主題旅遊的規劃推廣，搭配景區軟硬體設施的改善，產官合作的努力，縣長徐榛蔚邀請民眾從各種視角體驗花蓮的多元及美好，吸引遊客前來體會及駐足。

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