國旅被狂噴「有俗又好玩景點」？網曝1關鍵：其實到處都便宜

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許宥孺攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人覺得國旅價格昂貴，出國玩CP值更高。但一名網友認為，國旅還是很方便，且彈性比較高，好奇難道沒有好玩又便宜的行程嗎？文章曝光後掀起討論，網友分享許多免費景點，也有人認為「只要撇除住宿，國旅其實很便宜」、「沒有住宿就好，一日遊很便宜吧」。

原PO在PTT發文表示，雖然近年來國旅一直被罵，很多人認為在台灣玩不如去日本旅遊。但他認為，不可否認的是國旅的方便性和彈性很高，「如果有好玩、價格又不誇張的行程，那省的機票錢也蠻多的」，因此好奇如果國旅要便宜又好玩，可以往哪裡走？

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文章曝光後，網友紛紛表示「中正紀念堂、國父紀念館、象山」、「去各地博物館或美術館，看展覽還可以吹冷氣，也有很多圖書館放免費電影，CP值挺高」、「科教館、天文館、北美館、國美館、科博館、臺灣博物館、土銀展示館、免門票觀光工廠」、「如果有捷運月票能去的站都逛一波」、「搭區間火車能來回的都不貴」、「不要連假去是能多貴」、「故宮+北投溫泉+淡水」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



也有不少人認為，只要不住宿都算便宜，「到處都很便宜啊，不要訂飯店的話」、「有個親戚平常在露營，去玩直接睡車上」、「只要不住宿都好」、「扣掉住宿其實不會太貴，不過要排除墾丁」、「一日遊不住宿就好」、「國旅住宿最貴，一日遊當天來回的景點就是好景點」，還有人分享「平日晚上其實旅館不貴」、「明明就很多，淡季連飯店也很多打折促銷方案」、「平日飯店根本不貴」。