賴士葆轟蔡政府選後變獨裁國家　「朕說禁團令根本不需要法源」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

交通部在春節前一天，無預警下令停止招攬赴中國旅遊團，引發業者反彈，並被藍委質疑無法源依據，觀光署則援引「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」澄清。國民黨立委賴士葆今（18）日再斥蔡政府選舉時高舉民主大旗，選後變獨裁國家。

賴士葆批評表示，如果現在還是總統選舉期間，禁團令不會發生，但民進黨現在已經贏得總統大選，一旦騙到選票，總統就變皇帝，何況離下次選舉還很遙遠，「朕說禁就禁」，根本不需要法源。

賴士葆提到，再倒帶回去2016年之前，蔡英文總統還在參選總統的時候，出席遊覽車公會活動說她上台後要爭取陸客來台，陸客總量不會減。

賴士葆提到，蔡英文的話言猶在耳，上台沒多久觀光業者就進行有史以來首次走上街頭的抗議活動，訴求「求生存、有工作、能溫飽」，八年過去，蔡政府對業者短中長期的輔導措施，例如祭出300億元的貸款、多元化觀光客等，對業者沒有實質的幫助，業者期盼的是陸客能來，不是貸款。

賴士葆指出，後來加上疫情肆虐，整個國門關閉，觀光業者雪上加霜，可以說處於長期寒冬，兩岸政治問題沒有解決，意識形態一直對抗，業者始終等不到春天來臨。

賴士葆說，去年選舉之前，交通部長王國材在立法院確定今年3月起解禁赴陸旅遊團，業者早就開始招兵買馬，突如其來以「組團到大陸的經營行為損害國家利益為由」下令停止，完全沒有事先跟業者溝通、說明就粗糙決定，更拿不出法源依據，旅遊業者的利益及工作權受到損害，欲訴無從，這就是今日台灣選擇性民主的現況，選舉的時候高舉民主大旗，選後變成獨裁國家。