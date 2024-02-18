40隻貓無辜命喪火窟...私宅當中途之家可行？台中動保處解答

記者許權毅／台中報導

台中市龍井區一棟民宅昨晚嚴重火警，造成屋內近40隻貓咪喪命，原來該棟民宅飼主兩人是愛爸愛媽，近年搬到此處收容浪貓，成為中途之家。但私自將中途之家設在住宅裡，沒有專業設施，是否有法規問題？台中市動保處表示，中途之家僅是民眾發揮愛心，私行為延伸一詞，目前並非列管機構，也就不受法律規範。

▲台中市龍井一間透天設有中途之家，近40隻貓昨晚命喪火窟。（圖／記者許權毅攝）



台中市動保處長林儒良表示，案發後有派員前往關心，目前飼主已經將倖存貓隻轉至其他地方，有向飼主說明，若死亡貓隻有需要協助安葬或其他事宜，可向動保處提出，但目前飼主並無提出。

此外，外界關心「私宅當中途之家」一事是否可行？林儒良解釋，中途之家僅是民眾發揮愛心的私行為，收容有需要的動物，並非特定事業，法規上並無規定要向動保處申請登記、報備，所以該案飼主目前並無違規。

若是動物醫院有提供中途之家，均有列出清單在動保處官網，該些機構則需受動保處規定，依規定配合收容大小、專業、消防器材等。

台中消防昨日21時54分獲報，龍井區遠東街一處民宅發生火警，發現該棟3層樓民宅火煙不斷竄出，22時31分撲滅一樓燃燒物與三樓雜物，現場承租戶向消防人員稱，屋內約養40多隻犬貓，總共救出8隻，其餘皆無生命跡象，詳細數量待釐清。另現場燃燒面積約70平方公尺，起火原因待調查釐清。