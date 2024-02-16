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「跟天公借膽」帶人潮　彰化元清觀開油香箱...鈔票堆成山畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

全國唯一國定古蹟天公廟彰化元清觀，香火鼎盛，彰化市公所為了迎接龍年，今年特別舉辦「向天公借膽」祈福活動，春節期間每日平均湧入逾萬人次，今天一早開啟油香箱，動用10多人拿著水桶、畚箕集鈔，進行點鈔作業，7天收入約250萬元，已請銀行全數帶回存入寺廟公庫，比起去年元宵節後開箱268萬元還多，遠遠超出預期。

▲彰化元清觀點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化元清觀點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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▲彰化元清觀點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化元清觀拿畚箕點鈔。

彰化市公所代管元清觀、南瑤宮、開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟等多間寺廟，每隔一段時間依法規分別會同政風室、主計室和當地里長等，由志工協同開啟油香箱，當場清點整理記錄，並全程在FB直播以召公信。

元清觀甲辰龍年春節活動除了傳統過七星橋、乞龜，擺宴（祀宴）、聖誕祝壽，領壽桃吃福圓長壽等活動外，今年特別舉辦「向天公借膽」科儀，凡是向玉皇大帝（天公）取得聖杯，便可請回文膽、武膽，祈求考試順利、步步高昇、事業順利、財源廣進，今年吸引不少信眾前往參加。

▲彰化元清觀點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天寺廟室與廟方人員有10多人，一同開啟油香箱，油香箱內的鈔票與銅板都已經滿出來，只好拿出水桶、畚箕將鈔票集中後，再倒入大桌數鈔，一道道工序全都公開進行，經過約3小時的反覆清點作業，7天共約250萬元。

寺廟室表示，春節假期間各廟湧入大量香客，香油錢較平常增加許多，目前已排定開啟油錢箱時程如下，接下來開化寺、南瑤宮、關帝廟，開箱時間均為上午9時，通常在中午前結束。

▲彰化元清觀點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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