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明初九「天公生」！民俗專家建議6種人要拜︰免得衰運跟整年

農歷正月初九是玉皇上帝誕辰，民俗專家建議政府官員、民代、行業領袖、網紅等人，都可參拜。（翻攝維基百科）

▲農歷正月初九是玉皇上帝誕辰，即俗稱的「天公生」。（翻攝維基百科）

圖文／鏡週刊

明（18）日是農曆正月初九，是神界皇帝、天庭之首的「玉皇上帝」聖誕，許多信眾都會前往廟宇參拜，祈求諸事順利。對此，知臨仙境執行長、易經命理師高煜霖建議，10職等以上主官、民意代表、理事長、團體領袖、企業CEO、網紅等幾種人設，都可以前去參拜，對未來事業才會有更好的加持，否則可能會衰運一整年！

高煜霖指出，玉皇上帝是經過三千劫始證金仙，又超過億劫始證玉帝，在道教神系中，是天界地位最高的神之一，地位僅次於三清，為三清所化生出之先天尊神。民間正月初九拜天公，以是日為玉帝誕辰，是因陽數始於一，極於九，正月為四季之首，九為數之極尊，故定為天公誕辰。

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而在太極界統轄宇宙眾神，在民間信仰中，玉皇上帝俗稱天、天公、上天、蒼天、上蒼、老天、老天爺、天公祖等。古時，「祭天」都是朝廷的專屬，直至現在，民風走向開放之際，一般民眾均可因不同屬性，來祭祀天公。

高煜霖表示，總的來說，有關民俗、宗教禮儀相關，及地方、社稷、結婚、生子…等事，或為眾人、團體解決問題、謀求福利的事，平時都可以來祭祀。因此，10職等以上的部會局處首長、民意代表（立委、議員）、理事長（立案）、團體領袖（非立案）、企業CEO、網紅等條件的人，建議在天公聖誕祝賀時期（農曆12月25日至正月初九），去為人民、選民、會員、信徒、員工、粉絲等群眾祝壽，以利未來事業更順利。

高煜霖解釋，「天公」是眾神之王，通常都是解決「眾人、團體」的事；如果是個人的事，建議除了天公祖外，還要針對主業務的神明，一起呼請。祭拜方式，如果是在家的話，建議在一樓大門口（含集合式住宅），可見天空的地方，設案桌祭祀；如果是到「天公廟」，建議諮詢該廟的人員，了解該廟的祭祀重點，入境隨俗可免去不必要的流程。

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