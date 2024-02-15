開工財神到！　5生肖財運旺整年

▲小孟老師說，屬猴開工後「正財大旺」。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

開工財神到！清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「雞、猴、馬、羊、虎」開工後財運旺整年。

第五名：屬虎

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屬虎的朋友，你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好去佈局想投資的事物。另外，你們自己本身也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句話說「你愛理財，財就會愛你。」

第四名：屬羊

屬羊的朋友們，開工後你的財運終於慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金。但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢會有多餘資金可多做一些事。

第三名：屬馬

屬馬的朋友們，開工後想要用不同方式來增加財富，可考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分。建議您只要做每個月固定投入的部分，不用給自己太大的壓力去追市場報酬，慢慢投資會有獲利產生。

第二名：屬猴

屬猴的朋友們，開工後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資。若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

若是之前不太理想，建議這是可以改變新的理財方式好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式。只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財方法。

第一名：屬雞

屬雞的朋友們，開工後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明思考，去做對你有利的標的物。

另外，你們的物慾特別強烈，建議有多的資金，除了投資之外，多做一些定存對你也是好的，好好學習投資理財，讓你的荷包更加分。

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