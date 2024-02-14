要開工了！　5星座事業運飛上天

▲小孟老師說，金牛座過年後的事業運，可說是旺到飛上天了。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

7天年假即將結束，周四就要開工。清水孟國際塔羅小孟老師分享，過年後，金牛座、雙子座、獅子座、牡羊座和雙魚座事業運飛上天。

第五名：雙魚座

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雙魚座今年對事業很有自己的想法，事業上充滿野心和欲望，也期待自己能夠創造更多價值。正好上半年好運到來，讓雙魚們能在事業上好好發揮長才，而且表現不俗。

同時財務收入方面，也能展現良好的理財能力和投資興趣，會讓自己的財富事業都雙贏。

第四名：牡羊座

牡羊座本身就很有衝勁，加上今年在過年後會開始改變以往作風，工作表現散發光芒，也因此吸引不少貴人，不管是主管、同事、客戶，就連生活上的朋友，也都能對你們的工作有所幫助。

若能再運用本身想法，及好好表現該有的說服力，有機會連帶提升財運，讓收入增加。

第三名：獅子座

獅子座的工作運勢相當亮眼，工作表現也很出色，除了本身工作能力提升，也願意投資自己，展現出比他人更專業的能力。

而且散發著強烈的個人魅力，更有機會運用創意想法，及流利的口條來創造財富，能使收入增長，今年也是讓身價上漲的好時機。

第二名：雙子座

雙子座不止過年後，其實今年一整年都有相當不錯的事業運，本身會展現強大的事業心，也很有想法跟衝勁，若有需要被幫助，都會有貴人相挺，可突破事業上的困難。

而且好運隨時跟在身邊，會讓工作表現更被矚目，升官也不是問題，若想提升自己在公司的地位的人，今年是個相當好的機會。

第一名：金牛座

過年後開始，金牛座的事業運可說是旺到飛上天了，不單單只是「吉星高照」，還有許多貴人來幫忙你們的事業。

不論是自行創業、當老闆的、主管階級、有自己事業或領薪水的，在這段期間皆可名利雙收，事業將會更成功，收入也有機會翻倍，只要肯努力，都會有好結果喔！

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