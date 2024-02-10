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大年初一開運5祕法一次看　補財庫、布文昌陣旺運整年

記者黃翊婷／綜合報導

今日是大年初一（10日），部分民眾可能會選擇出門走春或到廟宇拜拜。命理師柯柏成分享大年初一旺運好彩頭的5招小撇步，包含吃齋、和合貴人、布文昌陣、補財庫、除病魔，祝福大家新的一年都能旺運一整年。

▲▼▲紅包,財運,金元寶。（圖／CFP視覺中國）

▲初一可以補財庫。（示意圖／CFP）

命理師柯柏成在臉書發文表示，民俗上大年初一有一些讓自己旺運的好方法，希望大家在新年第一天就能取得好彩頭，並旺運一整年，開運祕法詳細如下：

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1、吃齋：新年第一天的第一頓飯很重要，以吃齋飯素食為主，過年期間一般人免不了大魚大肉，但這頭一頓飯絕不能馬虎，「吃齋」音同「吃災」，把災禍吃光光，今年就順利一整年，畢竟辰時（7至9時）還要到寺廟裡上香拜拜，素食素口代表對佛菩薩的誠心敬意。

2、和合貴人：大年初一這一天任選一個時辰，用透明花瓶插入香水百合單數朵，放置於住家東方乾淨的位置，讓夫妻情侶百年好合，未婚的單身男女可以招來好姻緣。

3、布文昌陣：家中有家人龍年要升學考試、公職考試或其他的資格考試，這一天放置開光過的文昌塔在要考試的家人房間西北方，可以助考試旺運一整年。

4、補財庫：可使用龍銀開運法（龍銀是近代東亞地區鑄有龍圖案的銀元通稱），辰時在寺廟裡繞過香爐後，回家任一時辰放置在家中的東北方乾淨處。

5、除病魔：家中有長期生病的家人病況未癒，可以在家中東南方放置一顆黑曜石，大小不小於當事人的一個拳頭大小，放置前先泡鹽水至少15分鐘，大年初一的任何時段都可以放置。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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