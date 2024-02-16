無人陪過年...屏東男酒後鬱卒走路中央　枋寮警貼心陪他回家

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員彭榆筑助陳男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉陳姓男子，春節期間沒有家人陪伴，獨自喝了悶酒後傍晚走在台一線大馬路中央，由於往來車流很大，險象環生，枋寮警分局人員執勤看到立即停車，上前關心並開啟警示燈警示後方車輛，帶回派出所查出原因及身分，安慰後送他返家。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員彭榆筑過年期間擔服巡邏勤務行經台17線、東林路口時，發現有一名男子獨自行走在大馬路中間險象環生，立即上前關心並開啟警示燈警示後方車輛，員警發現他渾身散發酒氣，詢問渠住處時卻也說不清楚自己住在哪裡。

經警方耐心詢問溝通並應用警政資訊系統查詢後查出他是住林邊鄉的67歲陳姓男子，由於年節期間沒有家人陪伴心情鬱悶才會借酒澆愁。由於當時天色昏暗，為避免他發生意外，東海所員便駕駛巡邏車護送渠返家休息，陳男事後頻頻向警方致謝，感謝員警的過年期間值勤辛苦還不忘關心百姓。所長藍清輝提醒陳男飲酒務必適量保持意識清醒，才能確保自身生命及財產安全。

分局長林俊雄表示，年節期間警察除維護轄區治安、交通外，期勉所屬警察同仁能夠本著服務的精神，主動關懷需要幫助的民眾，如遇緊急情況或困難時，可撥打110或至鄰近派出所向警方請求協助。