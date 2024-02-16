春節出遊咖啡店用餐...一回頭3歲兒不見了！警送回母親懷抱

▲中興警分局於春節期間協助走失的3歲男童與家屬團聚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

溪頭風景區於春節期間發生90歲老婦與家族走春時走失、不幸身亡的憾事，台中市一名3歲男童也在大年初一當天隨父母到中興新村出遊時走失，所幸獲警方及時協助，讓可愛的男童有驚無險地回到母親的懷抱。

中興警分局指出，光明派出所於10日當天接獲報案，指稱在光明里活動中心對面有一名男童獨自行走，巡佐賴水瞬、警員李育霖立即前往了解，發現報案人正抱著該名男童；賴水瞬接手抱起男童後，詢問家人位置，男童比手勢引導往家人方向，員警最後在光明一路某咖啡店前，看到一名婦人神情緊張撥打電話，確認為男童的母親。

婦人表示，趁過年期間帶孩子到中興新村遊玩，中午在咖啡店用餐時，男童獨自跑出店外，待她發現時已不見蹤影，遂至店家門口欲撥打電話尋求協助，就看到警察抱著孩子走過來，見到孩子無恙後才放心中下大石，也對警方頻頻表達肯定與感謝。

埔里警分局則於春節前夕加強執行協尋失蹤人口返家團圓計畫：愛蘭派出所警員林昌輝於3日上午11時30分，在埔里鎮三勰路36號旁天雷宮，尋獲遭通報為失蹤人口之黃姓男子，經查得知他在年前獨自外出後便未再返家，其楊姓母親亦完全聯繫不上、心急如焚地至派出所將黃男通報為失蹤人口，所幸順利被尋回、協助失蹤人口返家團圓。